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الرابطة 2 - تعيين مقابلات الجولة السابعة

Publié le Lundi 08 Mars 2021 - 14:36 قراءة: 0 د, 54 ث
وات - في ما يلي تعيين مقابلات الجولة السابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:


السبت 13 مارس

--المجموعة الثالثة
في منزل بوزلفة - س 14
نادي منزل بوزلفة - سكك الحديد الصفاقسي
في قابس - س 14
مستقبل قابس - القلعة الرياضية
في جربة ميدون - س 14
امل جربة - نادي سبورتينغ بن عروس


--المجموعة الرابعة
في رادس - س 14
النجم الرادسي - مستقبل القصرين
في المحمدية - س 14
مستقبل المحمدية - الترجي الجرجيسي
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - امل حمام سوسة


الاحد 14 مارس
--المجموعة الاولى
في حمام الانف - س 14
نادي حمام الانف - نادي اولميك مدنين
في جندوبة - س 14
جندوبة الرياضية - مستقبل السبيخة
في جربة حومة السوق - س 14
جمعية جربة - النادي القربي

--المجموعة الثانية
في وادي الليل - س 14
مستقبل وادي الليل - هلال مساكن
في قابس - س 14
الملعب القابسي - كوكب منزل نور
في قفصة - س 14
قوافل قفصة - الملعب الصفاقسي

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