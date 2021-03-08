الرابطة 2 - تعيين مقابلات الجولة السابعة

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السبت 13 مارس



--المجموعة الثالثة

--المجموعة الرابعة

الاحد 14 مارس

--المجموعة الاولى

--المجموعة الثانية

في ما يلي تعيين مقابلات الجولة السابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:في منزل بوزلفة - س 14نادي منزل بوزلفة - سكك الحديد الصفاقسيفي قابس - س 14مستقبل قابس - القلعة الرياضيةفي جربة ميدون - س 14امل جربة - نادي سبورتينغ بن عروسفي رادس - س 14النجم الرادسي - مستقبل القصرينفي المحمدية - س 14مستقبل المحمدية - الترجي الجرجيسيفي سيدي بوزيد - س 14اولمبيك سيدي بوزيد - امل حمام سوسةفي حمام الانف - س 14نادي حمام الانف - نادي اولميك مدنينفي جندوبة - س 14جندوبة الرياضية - مستقبل السبيخةفي جربة حومة السوق - س 14جمعية جربة - النادي القربيفي وادي الليل - س 14مستقبل وادي الليل - هلال مساكنفي قابس - س 14الملعب القابسي - كوكب منزل نورفي قفصة - س 14قوافل قفصة - الملعب الصفاقسي