شقشوق: وزارة النقل تعد خطة لانقاذ الخطوط التونسية ستكون جاهزة خلال الربع الاخير من 2021

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أكد وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق، الاثنين، ان الوزارة تعد خطة لانقاذ شركة الخطوط التونسية ستكون جاهزة خلال الربع الاخير من العام الجاري من خلال فك ارتباط الشركة بالقطاع السياحي الذي اثر عليها بشكل واضح.وشدد شقشوق ، خلال جلسة عمل تقعدها لجنة الإصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب ان نتائج الخطوط التونسية ، كانت ايجابية قبل سنة 2010 بمخزون قارب 500 مليون دينار لكنها سجلت نتائج استغلال سلبية متراكمة بلغت اكثر من 1100 مليون دينار بحلول 2020.وبين ان الدولة تكلفت سنة 2014 بديون الشركة تجاه ديوان الطيران المدني والمطارات ولم يتم استغلال الامر بل استمرت وضعية الشركة في التضرر مما ادي الى تراجع هامش الربح.وجابهت الخطوط التونسية خلال السنوات الاخيرة ، من 2015 الى 2018 مشاكل تتصل بارتفاع الوقود وتاثير سعر الصرف والعمليات الارهابية الى جانب تضرر الوجهة الليبية مما ادى تقلص ايرادات الشركة.ولاحظ ان مديونية الخطوط التونسية تعد هامة وتتوزع الى قروض خارجية بقيمة 509 مليون دينار تعود الى شراء الطائرات سنة 2014 الى جانب قروض داخلية بقيمة 406 مليون دينار علما وان الدول تضمن زهاء 80 بالمائة من هذه القروض.وبين ان اسطول الطائرات الجاهزة لدى الخطوط التونسية، يبلغ حاليا 9 طائرات وهي طائرات تواجه صعوبات، وقد تصل الى 4 طائرات خلال الموسم الصيفي اذا لم تتوفر الموارد المالية .ولفت شقشوق، الى ان الخطوط التونسية لديها اسطول يتضمن 29 طائرة لكن 18 طائرة فقط يمكن صيانتها واعادتها الى الخدمة اما بقية الاسطول فقد بات خارج الخدمة .