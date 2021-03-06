القصرين: حجز أكثر من 27 طنا من حديد البناء و أكثر من طنين من الشعير العلفي (المديرة الجهوية للتجارة)

وات -

تمكّن أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، اليوم السبت، بالتعاون مع أعوان الحرس الوطني، من حجز 27 طنا و894 كغ من حديد البناء بقيمة تتجاوز 60 ألف دينار من أجل القيام بعمليات تجارية بإعتماد وسائل ملتوية عبر تحرير فواتير غير مطابقة للواقع وذلك على مستوى مفترق منطقة بوزقام في معتمدية القصرين الجنوبية، وفق المديرة الجهوية للتجارة سامية البريكيوأضافت البريكي، في تصريح لـ(وات)، أن نفس الفرق حجزت على مستوى المفترق ذاته طنين و 176 كغ من الشعير العلفي من أجل عدم الإستظهار بفاتورات الشراء، مؤكدة أنه سيتم إعادة ضخ الكميات المحجوزة بالمسالك القانونية و تأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة.وأوضحت أن هذه العملية تمت في إطار مواصلة أعمال المراقبة الإقتصادية على الطرقات والتصدي لكل العمليات التجارية خارج مسالك التوزيع القانونية والمنظمة التي من شأنها المس بنزاهة و شفافية المعاملات التجارية، مما يوفر أرضية خصبة لممارسات غير قانونية كالمضاربة و الاحتكار، وفق تعبيرها.