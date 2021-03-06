احياء الذكرى الخامسة لملحمة بن قردان

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تحيي تونس الاحد 7 مارس، الذكرى الخامسة لملحمة بن قردان التى تمكنت خلالها قوات الجيش والحرس والامن مسنودة باهالي بن قردان، من الاطاحة بمخططات عصابات الترهيب والتقتيل.وقد اندلعت احداث ملحمة بن قردان فجر يوم 7 مارس 2016 بهجوم مجموعات إرهابية على عدد من المواقع الاستراتيجية بمدينة بن قردان بهدف السيطرة عليها وتحويلها إلى إمارة داعشية، غير ان استبسال جيشنا الوطني ومختلف الفرق الامنية، ورفض اهالي بن قردان القطعي والمبدئي لاي معتد على الوطن، افشل هذا المخطط الارهابي، وقد سقط في هذه الملحمة البطولية 18 شهيدا، وتم القضاء على اكثر من 50 ارهابيا.وكان هذا العمل الارهابي محل تنديد عديد الدول العربية ومنها بالخصوص الجزائر وليبيا والمغرب ومصر والبحرين وسوريا وكذلك الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وعديد المنظمات الدولية والإقليمية التى أكدت دعمها وتضامنها لتونس، كما أدان مجلس الأمن الدولي بشدة يوم 9 مارس 2016 العملية الإرهابية بمدينة بن قردان.وفي ما يلي تسلسل أحداث هذا العمل الإرهابي:7 مارسهجمات إرهابية لمجموعات تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية ببن قردان.فرض حظر التجول بمدينة بن قردان بداية من الساعة السابعة مساء وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا.9 مارسبن قردان تشيع في مواكب مهيبة حضرها الآلاف من المواطنين، 11 شهيدا من أبنائها سقطوا برصاص المجموعات الإرهابية.21 مارسانتهاء العمليات الأمنية والعسكرية بالقضاء على 50 إرهابيا وإيقاف 52 آخرين وسقوط 18 شهيدا من مدنيين وعسكريين وأمنيين والكشف على مخازن للأسلحة الحربية والذخيرة.21 مارسالتخفيض في فترة حظر التجول ببن قردان لتصبح من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.01 افريلالتخفيض في فترة حظر التجول ببن قردان لتصبح من منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا.20 أفريلرفع حظر التجول بمعتمدية بن قردان.11 مايالقضاء بجهتي المنيهلة من ولاية أريانة والصمار من ولاية تطاوين على 4 عناصر إرهابية مسلحة كانت شاركت في الهجوم الإرهابي بمدينة بن قردان.24 مايالكشف عن مخزن للأسلحة ببن قردان يحتوي خاصة على 29 قطعة سلاح من نوع "كلاشنيكوف" و3 قاذفات "آر بي جي".