التخفيف من حظر الجولان وفرض الحجر الذاتي لمدة 48 ساعة على الوافدين من الخارج

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قررت الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار كورونا عقب تقييم الوضع الوبائي في اجتماعها اليوم الجمعة، التخفيف من ساعات حظر الجولان ليصبح بداية من يوم 8 مارس من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، ورفع منع التنقل بين الجهات وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد ارتفاعا في عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا.كما قررت الهيئة اخضاع الوافدين إلى تونس من الخارج جوا وبرا وبحرا إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 48 ساعة، مع ضرورة الاستظهار بتحليل سلبي لتقصي فيروس كورونا "بي سي ار" يقع اجراؤه قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي التونسية، على ان يخضع الوافدون من الخارج بعد انقضاء فترة الحجر الذاتي إلى تحليل ثان، وفق ما أعلنته الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة.