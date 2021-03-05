الرابطة 1- هيثم القصعي يدير لقاء النادي الافريقي والنادي الصفاقسي

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تم تعيين الحكم هيثم القصعي لادارة قمة مقابلات الجولة السادسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي يوم الاحد بملعب رادس بداية من الساعة 16 و15 دق.في بن قردان - س 14اتحاد بن قردان - الاتحاد المنستيري محرز المالكيفي رادس - س 16 و15النادي الافريقي - النادي الصفاقسي هيثم القصعيفي حمام سوسة - س 14النجم الساحلي - مستقبل سليمان وليد الجريديفي باجة - س 14الاولمبي الباجي - مستقبل الرجيش نضال اللطيففي بنزرت - س 14النادي البنزرتي - نجم المتلوي الصادق السالميفي باردو - س 14الملعب التونسي - شبيبة القيروان سفيان قتاتملاحظة: سيتم تعيين مباراة اتحاد تطاوين والترجي الرياضي لاحقا.