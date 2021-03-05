الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 5 مارس 2021

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توزر-كوفيد19: صفر إصابة من جملة 44 تحليلا مخبريا وقسم الإنعاش الطبي لم يأو مرضى منذ أسبوع

قبلي-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و5 اصابات جديدة

المنستير-كوفيد19: تسجيل 7 وفيات و34 إصابة جديدة خلال اليومين الأخيرين

مدنين : تسجيل حالتي وفاة و47 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

قابس-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و05 إصابات جديدة

سوسة-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و80 إصابة جديدة

صفاقس: تسجيل 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي

لم تسجل ولاية توزر، اليوم الجمعة، حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد صدور نتائج 44 تحليلا مخبريا وردت نتائجها على مصالح الإدارة الجهوية للصحة وكانت النتيجة صفر إصابة، بحسب تأكيد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وبين ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، أن قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر لم يأو مرضى "كوفيد 19" منذ أسبوع مع تراجع حالات التعهد بالمصابين في المستشفيات الى اثنين فقط موزعين بين قسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بنفطة والمستشفى المحلي بدقاش، الى جانب عدم تسجيل حالات وفاة جديدة منذ ثلاثة أيام ليستقر عدد الوفيات في حدود 97 وفاة منذ بداية الجائحة.أفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الجمعة، بأن ولاية قبلي سجّلت حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس "كورونا"، ارتفع معهما اجمالي عدد الوفيات بالجهة منذ ظهور الوباء الى 198 وفاة منها 197 وفاة تم تسجيلها عقب اعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي.واشار الحداد، في تصريح لـ"وات" الى تسجيل 5 حالات اصابة جديدة بالفيروس من بين نتائج 25 عينة وردت مساء امس الخميس على الادارة الجهوية للصحة من المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ ظهور الوباء الى 5012 حالة (4901 حالة عقب اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط) من بينها 4637 حالة تعافي، و197 حالة وفاة فيما لا تزال 67 حالة مصنفة نشطة.وبيّن رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية أن مؤشرات التوزيع الجغرافي لمختلف الحالات المسجلة عقب اعادة فتح الحدود تظهر تسجيل معتمدية قبلي الشمالية الى حد اليوم لـ 1123 حالة اصابة مؤكدة منها 1079 حالة تعافي و 15 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 29 حالة وفاة، في حين سجلت معتمدية قبلي الجنوبية 1185 حالة اصابة تعافت منها 1125 حالة فيما لا تزال 12 حالة نشطة مع تسجيل 48 حالة وفاة.اما بمعتمدية دوز الشمالية فقد تم تسجيل 1079 اصابة تعافت منها الى حد الان 1023 حالة فيما لا تزال 14 حالات نشطة مع تسجيل 42 حالة وفاة، وسجلت معتمدية دوز الجنوبية بدورها 486 اصابة مؤكدة بالفيروس منها 462 حالة تعافي و5 حالات لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 19 حالة وفاة، وبمعتمدية سوق الاحد تم تسجيل 811 اصابة منها 744 حالة تعافي و 17 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 50 حالة وفاة.وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار، فقد تم تسجيل 209 حالات اصابة منها 196 حالة تعافي و4 حالات لا تزال نشطة و9 حالات وفاة في حين سجلت معتمدية رجيم معتوق 8 حالات اصابة تعافت كلها.ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير خلال اليومين الفارطين إلى 379 وفاة منها 7 وفيات جديدة، وعدد الاصابات إلى 14 ألفا و589 إصابة من بينها 34 إصابة جديدة، حسب آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير محيّنة مساء أمس الخميس.وتوزّعت الإصابات الجديدة إلى 10 إصابات بالمنستير، و6 بقصر هلال، و4 بالساحلين، و4 بالمكنين، و3 بقصيبة المديوني، وإصابتين بطبلبة، وإصابة واحدة بكل من الوردانين وبني حسان، وجمال، والبقالطة، وبصيادة لمطة بوحجر.وتقيم إلى غاية 4 مارس الجاري 39 حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير من مجموع 883 حالة مازالت حاملة للفيروس المستجد بولاية المنستير.وسجلت الجهة خلال سنة كاملة (مارس 2020-4 مارس 2021) تطوّرا في مجموع حالات التعافي أو رفع الحجر الصحي إلى 13 ألفا و327 حالة من بينها 56 حالة جديدة، وارتفاع جملة الأشخاص الذين استكملوا مدّة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية إلى 68 ألفا و791 شخصا، في الوقت الذي يواصل إلى غاية 4 مارس الجاري 2649 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي، و109 أشخاص آخرين الحجر الصحي الاجباري.سجّلت ولاية مدنين حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا لمصابين تجاوزا السبعين سنة ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 356 حالة وفاة فيما تطوّر العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 8639 إصابة بتسجيل 47 إصابة محلية جديدة خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية من جملة 413 عينة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتوزّعت الاصابات المحلية الجديدة حسب المعتمديات بعدد 10 اصابات بمدنين الجنوبية و9 بحومة السوق و8 اصابات بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف التي عاد الفيروس الى الانتشار بهذه المعتمدية و6 اصابات بميدون و3 ببن قردان وإصابتين اثنين باجيم واصابة واحدة بجرجيس فيما شملت هذه الاصابات 4 تلاميذ ليرتفع العدد الجملي للاصابات في صفوفهم الى 249 إصابة.وتعافى من جهة أخرى 42 مصابا منهم 9 من معتمدية جرجيس و8 بمدنين الشمالية و7 بكل من ميدون وبن قردان و4 بمدنين الجنوبية و3 بحومة السوق وحالتي شفاء بكل من بني خداش وسيدي مخلوف ليرتفع اجمالي حالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 7635 حالة شفاء.وتراجع عدد المقيمين من المصابين بمركز الحجر الصحي الاجباري بجربة الى 10 مصابين فقط فيما لا يزال عدد المقيمين من المرضى بوحدات كوفيد 19 بالمستشفيات مرتفعا وخاصة من كبار السن ولاسيما بالمستشفى الجامعي بمدنين الذي يقيم به حسب معطيات يوم الاربعاء 28 مصابا وفق ما ذكره الدكتور زهير اليحياوي رئيس قسم الاستعجالي بالمستشفى.كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في ولاية قابس الى 280 حالة.وبيّن جبران، في تصريح لـ"وات"، أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتائج 45 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس "كورونا"، جاءت نتيجة 5 منها ايجابية وتوزّعت إلى اصابة واحدة بكل من مارث، ومنزل الحبيب، ووذرف، وقابس الجنوبية، وقابس الغربية.وأوضح جبران أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية قد بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 8880 شخصا من بين 9152 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.وأضاف أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ حاليا بالجهة 271 حالة من بينها 73 حالة بقابس الجنوبية، و58 حالة بقابس المدينة، و39 حالة بمارث.أبرز آخر تحيين للحالة الوبائية بولاية سوسة، نشرته الادارة الجهوية للصحة بسوسة اليوم الجمعة، ان الجهة سجلت خلال الـ24 ساعة الاخيرة 4 وفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و80 حالة اصابة جديدة، من جملة 442 تحليلا مخبرياوباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الجملي للاصابات المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء الى 16476 منها 16387 حالة شفاء و559 حالة وفاةويقيم حاليا 78 مصابا بفيروس "كورونا" أصيلي ولاية سوسة في مستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة منهم 16 في حالة انعاش، الى جانب 5 مرضى من ولايات أخرى.سجلت ولاية صفاقس، لليوم الثاني على التوالي، 4 وفيات جراء الإصابة بوباء "كورونا"، وهو ما يعدّ ارتفاعا من جديد لمؤشرات الوباء بعد أن تراجع معدل الوفيات في المدة الفارطة إلى مستوى وفاة واحدة أو اثنتين في اليوم.ورصدت الجهة كذلك، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية نشرته الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، اليوم الجمعة، 43 حالة إيجابية جديدة على مجموع 228 تحليل تقص للفيروس، مقابل تسجيل 40 حالة تعاف منه.ويقيم بتاريخ اليوم في أقسام العناية المركزة بالوحدات الاستشفائية للجهة 16 مصابا بالوباء، وبأقسام "كوفيد +" 69 مصابا، وبالمصحات الخاصة 25 مصابا.وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في صفاقس إلى حد الآن 641 حالة وفاة، وإجمالي الحالات الإيجابية 22647 حالة مكتشفة على مجموع 83919 تحليلا، وإجمالي حالات الشفاء 21139 حالة.