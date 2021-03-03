تونس: رصد حالات نادرة لاعادة الاصابة بكوفيد 19 بسلالتين معروفتين ومختلفتين من الفيروس

وات -

كشف مدير مخبر أساليب الغربلة الجزيئية والخلوية بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس، صابر المصمودي، عن رصد حالات نادرة لاعادة الاصابة بكوفيد 19 لدى مرضى تونسيين، بسلالتين معروفتين ومختلفتين من الفيروس.وأوضح المصمودي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المخبر قام الاسبوع الماضي بعملية تقطيع جيني شملت 8 عينات لمتعافين من الاصابة الاولى، أصيب 4 منهم للمرة الثانية بالفيروس، مؤكدا أن الاصابة بالفيروس في المرتين الاولى والثانية كانت بسلالتين مختلفتين من الفيروس.وأضاف إن العينات قام برفعها مخبر التحاليل الجرثومية والفيروسات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، وذلك بعد مدة تعافي من الاصابة الاولى تراوحت من شهرين الى 4 أشهر.ويعرف فيروس كورونا عدة طفرات فبمجرد أن يتصل الفيروس بالانسان يبدأ في عمل نسخ جديدة من نفسه ويستمر في اصابة الخلايا الاخرى، وفق المصمودي.وذكر أن الهدف من هذا المشروع البحثي، الذي يندرج في اطار مشروع ايلافي انطلق في أواخر شهر جوان 2020، هو حث المواطنين على مواصلة اتباع اجراءات البروتوكول الصحي ورصد السلالات المتحورة الجديدة التي يمكن أن تظهر.من جهته، أكد منسق المشروع، أحمد الرباعي، أن النتائج البحثية تحث على متابعة جينومية جيدة لسلالات الفيروس وخاصة عند المشتبه في اصابتهم بكوفيد 19، مشيرا الى أن اعادة الاصابة بالفيروس تبقى حالات نادرة حتى حول العالم الذي تأكد فيه اعادة اصابة نحو 61 حالة فقط.يذكر ان فريقا من الباحثين بمخبر اساليب الغربلة الجزيئية والخلوية بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس تمكن في اوت 2020 من تحديد السلسلة الوراثية الكاملة لسبع سلالات للفيروس المتسبب في مرض كوفيد 19 كدفعة اولى على ان يتم استكمال بقية العينات في فترة لاحقة.ويندرج هذا العمل في اطار مشروع بحث ايلافي ممول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويضم 4 مخابر من جامعات صفاقس (المدرسة الوطنية للمهندسين صفاقس وكلية الطب بصفاقس) والمنستير (كلية الصيدلة) ووحدة بحث منتمية لجامعة تونس بالشراكة مع المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس والمستشفى العسكري بتونس ومؤسسة خاصة في مجال الدراسات الصحية.