زغوان: إيقاف 313 مفتشا عنهم وإحباط 8 عمليات تهريب وحجز 17 سيارة خلال شهر فيفري الماضي

وات - تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بزغوان خلال شهر فيفري الماضي، في إطار مقاومة الجريمة والتصدي للتهريب، من إيقاف 313 عنصرا من المفتش عنهم لفائدة المصالح القضائية والأمنية في قضايا حق عام
وذكر مصدر أمني بالإقليم في تصريح ل(وات) أن الوحدات تمكنت أيضا في نفس الفترة من حجز 17 سيارة محل تفتيش وإحباط 8 عمليات تهريب لبضائع مختلفة قدرت قيمتها بحوالي 230 ألف دينار
وأضاف المصدر أن وحدات الإقليم تساهم في إطار حملات مشتركة مع بقية المصالح الأمنية والديوانية في الحد والتصدي لمثل هذه العمليات
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وذكر مصدر أمني بالإقليم في تصريح ل(وات) أن الوحدات تمكنت أيضا في نفس الفترة من حجز 17 سيارة محل تفتيش وإحباط 8 عمليات تهريب لبضائع مختلفة قدرت قيمتها بحوالي 230 ألف دينار
وأضاف المصدر أن وحدات الإقليم تساهم في إطار حملات مشتركة مع بقية المصالح الأمنية والديوانية في الحد والتصدي لمثل هذه العمليات
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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