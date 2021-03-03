زغوان: إيقاف 313 مفتشا عنهم وإحباط 8 عمليات تهريب وحجز 17 سيارة خلال شهر فيفري الماضي

وات -

تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بزغوان خلال شهر فيفري الماضي، في إطار مقاومة الجريمة والتصدي للتهريب، من إيقاف 313 عنصرا من المفتش عنهم لفائدة المصالح القضائية والأمنية في قضايا حق عاموذكر مصدر أمني بالإقليم في تصريح ل(وات) أن الوحدات تمكنت أيضا في نفس الفترة من حجز 17 سيارة محل تفتيش وإحباط 8 عمليات تهريب لبضائع مختلفة قدرت قيمتها بحوالي 230 ألف ديناروأضاف المصدر أن وحدات الإقليم تساهم في إطار حملات مشتركة مع بقية المصالح الأمنية والديوانية في الحد والتصدي لمثل هذه العمليات