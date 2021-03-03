الهايكا : إيقاف برنامج "أحلى صباح" بإذاعة موزاييك لمدة أسبوع بسبب "السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية".

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قرّرت الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا) إثر إجتماع مجلسها أمس الثلاثاء إيقاف برنامج "أحلى صباح" الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الخاصة "موزاييك أف أم" لمدة أسبوع من تاريخ بلوغ القراربسبب مخالفة جسيمة تضمنتها حلقة من البرنامج تمثلت في المس من الاحترام الواجب لكرامة الانسان من خلال السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية.وبينت الهايكا في بلاغ لها اليوم الأربعاء أنّ القرار كان بسبب هذه المخالفة التي جاءت في البرنامج يوم 23 فيفري 2021 مضيفة ان المجلس قرر عدم إعادة بث الحصة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال.واوضحت الهيئة في قرارها أنّ الشكايات التي وردت عليها في علاقة بخصوص حصة برنامج “أحلى صباح” ناهز عددها ألف شكاية وأشارت جلّها إلى أن مضمون ما جاء على لسان مقدم البرنامج فيه إهانة ومس من كرامة ذوي الإعاقة وخاصة منهم حاملي الإعاقة البصرية.واعتبرت الهايكا أنّ ما ورد على لسان مقدم البرنامج في حلقة البرنامج المشار إليها فيه مسّ من كرامة ذوي الإعاقة وإهانة لهم بما يتعارض مع أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل كرامة ذوي الإعاقة ومقتضيات كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.كما ذكرت بأنّه تمّ الاستماع للممثل القانوني للقناة الإذاعية الخاصة “موزاييك” بتاريخ 2 مارس 2021 الذي أكد أنّ القناة قد طلبت من مقدم البرنامج تقديم اعتذاراته من الجمهور وهو ما تم في نفس البرنامج بعد يومين إضافة إلى الإشارة إلى هذا التجاوز في تقرير الموفق الإعلامي للقناة بما أن عديد المستمعين قد قدموا شكايات إلى القناة مباشرة في هذا الخصوص مؤكّدا ان "موزاييك اف ام" تلتزم بتنفيذ قرارات الهيئة وبالقيام بالتعديل الذاتي.