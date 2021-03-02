الإنتخابات البلدية الجزئية لبلدية السّرس يومي 14 و15 مارس 2021(هيئة الانتخابات)

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أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اليوم الثلاثاء عن إجراء الإنتخابات البلدية الجزئية ببلدية السّرس من ولاية الكاف يومي 14 و15مارس 2021وكانت هيئة الانتخابات قد قرّرت سابقا ونظرا لموجبات الصحّة العامّة تعليق تنفيذ الرزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية السرس والتي كان تنظيمها مبرمجا ليومي 16 و17 جانفي 2021وأوضحت أنّ استئناف تنفيذ الرّزنامة يكون حال انقضاء موجبات التعليق ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة يضبط فترة الحملة الانتخابية وفترة الصمت ويومي الاقتراع.كما بيّنت أن قائمات الناخبين والقائمات المترشحة النهائية المضبوطة سيتم اعتمادها عند استئناف تنفيذ الرزنامة.