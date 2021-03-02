مجلس ادارة الخطوط التونسية يعين بقلسام الطايع في خطة متصرف مفوض

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قرّر مجلس ادارة الخطوط التونسين تعيين بلقاسم الطايع متصرفا مفوضا على راس شركة الخطوط التونسية في انتظار تعييين رئيس مدير عام جديد للشركة وفق تصريحات ادلى بها ، الثلاثاء، المدير المركزي المكلف بالاتصال بالشركة، سامي بليدي.وياتي تكليف الطايع، اياما بعد اقاله الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي. علما وانه تولي منصب متصرف مفوض بالناقلة الوطنية الجوية، من جويلية 2020 الى ديسمبر 2020، بعد إقاله المدير العام الأسبق الياس المنكبي ، في 7 جويلية 2020.ويتولى الطايع، في الوقت الحالي، خطّة رئيس مدير عام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية منذ 23 اكتوبر 2020