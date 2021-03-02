مجلس ادارة الخطوط التونسية يعين بقلسام الطايع في خطة متصرف مفوض

وات - قرّر مجلس ادارة الخطوط التونسين تعيين بلقاسم الطايع متصرفا مفوضا على راس شركة الخطوط التونسية في انتظار تعييين رئيس مدير عام جديد للشركة وفق تصريحات ادلى بها ، الثلاثاء، المدير المركزي المكلف بالاتصال بالشركة، سامي بليدي.
وياتي تكليف الطايع، اياما بعد اقاله الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي. علما وانه تولي منصب متصرف مفوض بالناقلة الوطنية الجوية، من جويلية 2020 الى ديسمبر 2020، بعد إقاله المدير العام الأسبق الياس المنكبي ، في 7 جويلية 2020.
ويتولى الطايع، في الوقت الحالي، خطّة رئيس مدير عام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية منذ 23 اكتوبر 2020
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وياتي تكليف الطايع، اياما بعد اقاله الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي. علما وانه تولي منصب متصرف مفوض بالناقلة الوطنية الجوية، من جويلية 2020 الى ديسمبر 2020، بعد إقاله المدير العام الأسبق الياس المنكبي ، في 7 جويلية 2020.
ويتولى الطايع، في الوقت الحالي، خطّة رئيس مدير عام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية منذ 23 اكتوبر 2020
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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