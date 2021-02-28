الرابطة الاولى - التعادل بنفس النتيجة 1-1 يحسم مقابلتي الدفعة الثانية

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حكمت نتيجة التعادل بنفس النتيجة 1-1 على مقابلتي الدفعة الثانية من الجولة 14 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اللتين دارتا اليوم الاحد حيث تعادل في باجة الاولمبي الباجي مع ضيفه الملعب التونسي 1-1 فيما نسج فريقا اتحاد تطاوين ومستقبل الرجيس في تطاوين على نفس المنوال بنفس النتيجةفي باجة افتتح اللاعب البينيني الهداف الجوالة بين الفرق التونسية جاك بيسان التهديف لفريقه الاولمبي الباجي د43 قبل ان يرد في الوقت بدل الضائع بلال الماجري بهدف التعادل للملعب التونسي د93وابقى التعادل على نفس المسافة (نقطة واحدة) بين الاولمبي الباجي الثامن ب17 نقطة والملعب التونسي التاسع ب 16 .ويذكر ان الفريقين غيرا مؤخرا مدربيهما حيث تعاقد الاولمبي الباجي مع خالد بن يحي مكان شاكر مفتاح الذي تحول الى ترجي جرجيسي فيما انتدب الملعب التونسي المدرب غازي الغرايري مكان ناصيف البياويفي تطاوين اكتفى الاتحاد بنقطة وحيدة من تعادله مع الضيف مستقبل الرجيش . وكان الضيوف مبادرين الى التسجيل عن طريق جاسم الحمدوني المنتدب الجديد د56 قبل ان يتمكن هداف اتحاد تطاوين محمد علي عبد السلام من التعديل من ضربة جزاء د68ويدرب اتحاد تطاوين شكري الخطوي الذي عوض اسكندر القصري .واضاف مستقبل الرجيش الى رصيده نقطة محتلا المركز الخامس ب22 نقطة على بعد نقطتين من اتحاد بنقردان صاحب المركز الرابع ( 24 نقطة) فيما يحتل مضيفه اتحاد تطاوين المركز العاشر ب15 نقطةويدرب مستقبل الرجيش سعيد السايبي.ويذكر انه سيتم تعيين مقابلتي النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لنفس الجولة 14 لاحقا.ومن جهة اخرى وفي مباراة متاخرة جرت اليوم الاحد لحساب الجولة السادسة من البطولة فاز النادي الصفاقسي في ملعب حمام سوسة على مضيفه النجم الساحلي بهدف لصفر.وعرفت المباراة نسقا قويا فيما كان ابناء المدرب انيس بوجلبان اكثر واقعية عندما اختطفوا هدفا مبكرا عن طريق الليبي محمد صولة منذ الدقيقة 13 ثم عرفوا كيف يحافظون على اسبقيتهم حتى اواخر المباراة رغم محاولات النجم للتدارك.وانفرد النادي الصفاقسي بالمركز الثاني ب27 نقطة فيما تراجع النجم الى المركز الثالث ب26 نقطةوسيتبارى الفريقان مرة اخرى ضمن الجولة السادسة من مرحلة الاياب كما سيتقابلان في مناسبتين اخريين ذهابا وايابا ضمن دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي.كما يمكن ان يتقابلا مرة خامسة في دور متقدم من المسابقة الافريقية اذا تمكنا من عبور دور المجموعات.في باجة -الاولمبي الباجي 1جاك بيسون د43- الملعب التونسي 1بلال الماجري د93في تطاويناتحاد تطاوين 1محمد علي عبد السلام د68 من ضربة جزاءمستقبل الرجيش 1جاسم الحمدوني د56السبتفي رادسالنادي الافريقي 4خليل القصاب (9) وياسين الشماخي (17) وادم الطاوس (41) وباسيرو كومباوري (44)شبيبة القيروان 2عمر البوراوي (49 ض ج) وسامي الهمامي ضد مرماه (90)في سليمانمستقبل سليمان 0الترجي الرياضي 2طه ياسين الخنيسي (15) وويليام توغي (88)في بن قرداناتحاد بن قردان 0نجم المتلوي 0وسيتم تعيين مقابلتي النجم الساحلي والنادي البنزرتي والاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي لنفس الجولة لاحقا.تونس 28/2/2021 (وات) - في ما يلي ترتيب بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم اثر مقابلات اليوم الاحدالترتيبالفرق ن ل ف ت ه له عليه1- الترجي الرياضي 37 14 12 1 1 24 72- النادي الصفاقسي 27 13 8 3 2 20 63- النجم الساحلي 26 13 8 2 3 19 114- اتحاد بن قردان 24 14 6 6 2 11 45-مستقبل الرجيش 22 14 6 4 4 15 106- الاتحاد المنستيري 19 13 5 4 4 15 107-مستقبل سليمان 19 14 5 4 5 17 208- الاولمبي الباجي 17 14 4 5 5 14 169- الملعب التونسي 16 14 3 7 4 16 1510- اتحاد تطاوين 15 14 3 6 5 10 15- نجم المتلوي 15 14 4 3 7 7 1312 - النادي الافريقي 11 14 2 5 7 15 2413- النادي البنزرتي 10 13 2 4 7 8 1414- شبيبة القيروان 2 14 0 2 12 8 34