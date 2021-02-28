: تأجيل الإضراب العام الجهوي المقرر ليوم 2 مارس

وات - أعلن الإتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أمس السبت، تأجيل الإضراب العام الجهوي الذي كان سينفذ يوم الثلاثاء 2 مارس، وفق ما جاء في نص البيان الذي تحصلت (وات) على نسخة منه
وقال الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بسليانة أحمد الشافعي في تصريح ل(وات) أن موعد الإضراب لم يحدد بعد، وذلك بعد ان تم تاجيله في اكثر من مناسبة حيث تقرر في البداية يوم 28 جانفي الفارط ثم تاجل إلى يوم 2 فيفري ثم إلى يوم 2 مارس 2021
ويأتي قرار تاجيل الاضراب إثر دعوة من رئاسة الحكومة لعقد جلسة وزارية يوم الإربعاء 3 مارس للتفاوض حول مطالب الجهة، بعد ان كان المجلس الوزاري سينعقد يوم 26 فيفري الجاري.
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وقال الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بسليانة أحمد الشافعي في تصريح ل(وات) أن موعد الإضراب لم يحدد بعد، وذلك بعد ان تم تاجيله في اكثر من مناسبة حيث تقرر في البداية يوم 28 جانفي الفارط ثم تاجل إلى يوم 2 فيفري ثم إلى يوم 2 مارس 2021
ويأتي قرار تاجيل الاضراب إثر دعوة من رئاسة الحكومة لعقد جلسة وزارية يوم الإربعاء 3 مارس للتفاوض حول مطالب الجهة، بعد ان كان المجلس الوزاري سينعقد يوم 26 فيفري الجاري.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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