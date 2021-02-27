تظاهرة "بيوتنا تقاسيم وكلمات" من اجل نشر ثقافة الكتاب والمطالعة

وات - تنظم إدارة المطالعة العمومية بالشراكة مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمكتبات الجهوية تظاهرة "بيوتنا تقاسيم وكلمات" وذلك في الفترة الممتدة من 10 مارس الى 25 افريل القادمين.
وتهدف هذه التظاهرة الثقافية التي تقام تحت اراف وزارة الشؤون الثقافية، إلى تحقيق ثقافة القرب وتشريك العائلة التونسية في تبني نشر ثقافة الكتاب والمطالعة كمنهج حياة وكممارسة يومية وتوطيد العلاقة مع مؤسسات العمل الثقافي كحاضنة لكل التعبيرات الثقافية الابداعية حتى يكون لها الدور الريادي في تحقيق مفاهيم الوساطة والمرافقة ومن اجل خلق فعل ثقافي يرتقي بالذوق العام ويحافظ على الهوية والثقافة الوطنية .
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ثلاث مسابقات في الشعر والحكي والخرافة الشعبية وانتاج قصة رقمية تفاعلية. ويعتمد في كل المسابقات على تقسيم المشاركين الى ثلاث فئات عمرية (من 0 الى 14 سنة/ ومن 15 الى 18 سنة / ومن 19 سنة فما فوق).
وترصد لهذه الاحتفالية جوائز مالية هامة للفائزين ومجموعات قيمة من الكتب .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وتهدف هذه التظاهرة الثقافية التي تقام تحت اراف وزارة الشؤون الثقافية، إلى تحقيق ثقافة القرب وتشريك العائلة التونسية في تبني نشر ثقافة الكتاب والمطالعة كمنهج حياة وكممارسة يومية وتوطيد العلاقة مع مؤسسات العمل الثقافي كحاضنة لكل التعبيرات الثقافية الابداعية حتى يكون لها الدور الريادي في تحقيق مفاهيم الوساطة والمرافقة ومن اجل خلق فعل ثقافي يرتقي بالذوق العام ويحافظ على الهوية والثقافة الوطنية .
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ثلاث مسابقات في الشعر والحكي والخرافة الشعبية وانتاج قصة رقمية تفاعلية. ويعتمد في كل المسابقات على تقسيم المشاركين الى ثلاث فئات عمرية (من 0 الى 14 سنة/ ومن 15 الى 18 سنة / ومن 19 سنة فما فوق).
وترصد لهذه الاحتفالية جوائز مالية هامة للفائزين ومجموعات قيمة من الكتب .
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 221412