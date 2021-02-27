تظاهرة "بيوتنا تقاسيم وكلمات" من اجل نشر ثقافة الكتاب والمطالعة

Publié le Samedi 27 Février 2021 - 23:08 قراءة: 0 د, 43 ث
وات - تنظم إدارة المطالعة العمومية بالشراكة مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمكتبات الجهوية تظاهرة "بيوتنا تقاسيم وكلمات" وذلك في الفترة الممتدة من 10 مارس الى 25 افريل القادمين.

وتهدف هذه التظاهرة الثقافية التي تقام تحت اراف وزارة الشؤون الثقافية، إلى تحقيق ثقافة القرب وتشريك العائلة التونسية في تبني نشر ثقافة الكتاب والمطالعة كمنهج حياة وكممارسة يومية وتوطيد العلاقة مع مؤسسات العمل الثقافي كحاضنة لكل التعبيرات الثقافية الابداعية حتى يكون لها الدور الريادي في تحقيق مفاهيم الوساطة والمرافقة ومن اجل خلق فعل ثقافي يرتقي بالذوق العام ويحافظ على الهوية والثقافة الوطنية .
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ثلاث مسابقات في الشعر والحكي والخرافة الشعبية وانتاج قصة رقمية تفاعلية. ويعتمد في كل المسابقات على تقسيم المشاركين الى ثلاث فئات عمرية (من 0 الى 14 سنة/ ومن 15 الى 18 سنة / ومن 19 سنة فما فوق).

وترصد لهذه الاحتفالية جوائز مالية هامة للفائزين ومجموعات قيمة من الكتب .






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