"الهايكا" تسلط خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار ضد قناة "التاسعة" من أجل خروقات متعلقة بالإشهار

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قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 فيفري الجاري، تسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة "التاسعة"، من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.وأوضحت "الهايكا" في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن هذه الخروقات تتمثل بالخصوص في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة الى الومضات الإشهارية، والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري، وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية، وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة.وأفادت بأنه تم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد القناة لمدة 24 ساعة بتاريخ 12 ديسمبر 2020، مؤكدة أن القناة تعتبر في حالة عود، حيث سبق أن تم توجيه قرار لها بتاريخ 18 جانفي 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار، تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار.