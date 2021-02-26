"الهايكا" تسلط خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار ضد قناة "التاسعة" من أجل خروقات متعلقة بالإشهار

وات - قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 فيفري الجاري، تسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة "التاسعة"، من أجل خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار.
وأوضحت "الهايكا" في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن هذه الخروقات تتمثل بالخصوص في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة الى الومضات الإشهارية، والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري، وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية، وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة.
وأفادت بأنه تم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد القناة لمدة 24 ساعة بتاريخ 12 ديسمبر 2020، مؤكدة أن القناة تعتبر في حالة عود، حيث سبق أن تم توجيه قرار لها بتاريخ 18 جانفي 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار، تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار.
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وأوضحت "الهايكا" في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن هذه الخروقات تتمثل بالخصوص في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة الى الومضات الإشهارية، والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري، وعدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإشهارية، وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإشهارية في الستين دقيقة.
وأفادت بأنه تم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد القناة لمدة 24 ساعة بتاريخ 12 ديسمبر 2020، مؤكدة أن القناة تعتبر في حالة عود، حيث سبق أن تم توجيه قرار لها بتاريخ 18 جانفي 2021، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار، تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإشهار.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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