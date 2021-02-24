مهنيو السياحة يأملون في انطلاق التلقيح ضد كوفيد - 19 في اقرب الآجال لتمكينهم من حسن الاستعداد لاستقبال السياح

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أعرب ممثلو القطاع السياحي، الاربعاء، عن أملهم في انطلاق عملية التلقيح ضدّ كوفيد - 19، في أقرب وقت ممكن، لتمكينهم من حسن الاستعداد لاستقبال الوفود السياحية بصفة تدريجية بعد توقف نشاطهم لقرابة سنة كاملة، والذي كانت له تداعيات سلبية خاصة على مختلف الفاعلين في القطاع والمرتبطين به.واكد ممثلو قطاع السياحة، خلال جلسة عمل جمعت، وزيري السياحة والصناعات التقليدية، الحبيب عمار، والصحة، فوزي المهدي، استعدادهم الدّائم لمعاضدة جهود وزارة الصحّة والمساهمة في إنجاح مختلف مراحل الحملة الوطنيّة للتّلقيح ضدّ كوفيد -19، وفق بلاغ نشرته لوزارة السياحة، على صفحتها على "فايسبوك"وحث الحاضرون في هذا الصدد، على أهمية وضع رزنامة مضبوطة وواضحة بخصوص تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح بما يمكن من إعطاء رؤية واضحة على المستويين الوطني والدولي.واكدوا اهمية وضع خطة اتصالية وترويجية للحملة على أوسع نطاق، بما يساهم في بعث رسائل طمأنة للفاعلين العالميين في المجال السياحي وخاصة كبار متعهدي الرحلات والسياحة لبرمجة تونس كوجهة سياحية خلال الموسم القادم في صورة تحسن الوضع الوبائي العالمي.وخصصت جلسة العمل، التي حضرها رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 ورئيس لجنة الحجر الصحي ورؤساء وممثلي الجامعات والمنظمات المهنية الوطنية في القطاع السياحي، للإعداد الجيد لضمان استرجاع القطاع السياحي لنشاطه ولكيفية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، حسب بلاغ صادر عن الوزارة.كما تم التطرق للعديد من المسائل التي تتعلق بمساعي تونس لتوفير التلاقيح لفيروس كورونا في أقرب الآجال، إلى جانب الحرص على إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 والتي سترافقها حملة اتصالية وتوعوية شاملة.و تم إقرار إحداث فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارتي السياحة والصحة والجامعات الوطنية في القطاع، لتقديم مقترحات إجراءات تساهم في مساعدة القطاع السياحي على استرجاع نشاطه مع مراعاة تطور الوضع الوبائي عالميا ووطنيا، وفق نص البلاغ.