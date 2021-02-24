النقابة الموحّدة لأعوان الديوانة التونسية تنظّم يوم غضب وطني يوم 5 مارس 2021 ت

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أعلنت النقابة الموحّدة لأعوان الديوانة التونسية عن تنظيم يوم غضب وطني يوم الجمعة 5 مارس 2021، "تبعا لتجاهل سلطة الاشراف تنفيذ مطالب أعوان هذا السلك".وأكدت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة، في بلاغ أصدرته الأربعاء، مواصلة الاعتصام المفتوح الذي تنفذه منذ يوم 9 فيفري 2021 بمقر وزارة المالية.وقرّرت، كذلك، تنظيم وقفات احتجاجية بالإدارات والمكاتب الجهوية وكافة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرّية لمدة أسبوع، بداية من يوم غد الخميس 25 فيفري 2021 الى غاية الاربعاء 3 مارس 2021 (من الثامنة صباحا الى الرابعة مساء).وأوضحت أن فرق الحرس الديواني لن ترفع المخالفات الديوانية، ليقتصر العمل فقط على الجانب الأمني.وتتمثل أهم مطالب أعوان الديوانة، وفق البلاغ ذاته، في تصحيح المسار المهني للأعوان على قاعدة الأمر عدد 3633 لسنة 2014 وتحيين منحتي الخطر والساعات الاضافية واسناد رتب اضافية للمشاركين في "ملحمة بنقردان".ودعا الأعوان، أيضا، الى التسريع باصدار الأمر الحكومي المتعلق بتحديد سنّ التقاعد القصوى بـ57 سنة اضافة الى اصدار الأمر الحكومي المتعلق بتنفيل أصحاب الشهائد العلمية والتقنيّة.وكان اطارات النقابة الموحّدة لأعوان الديوانة التونسية قد دخلوا في اعتصام مفتوح، يوم 9 فيفري 2021، بمقر وزارة المالية مشددين على أنه لن يتم رفعه الى حين الاستجابة الى هذه المطالب. ومعتبرين ان "سلطة الاشراف قد تمادت في هرسلة السلك وحجب حقوقه رغم مساهمته في انعاش خزينة الدولة".وقد صرّح رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة، حبيب الحبيبي، في تصريح اعلامي خلال الاعتصام المفتوح، ان سلك الديوانة وفّر لخزينة الدولة 840 مليار دينار، خلال شهر ديسمبر المنقضي، كما تساهم في تمويل 40 بالمائة منها.وأشار الحبيبي إلى أن المداخيل المتأتية من هذا السلك قد بلغت 7400 مليون دينار، سنة 2020، رغم انتشار جائحة كورونا.