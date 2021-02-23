بطولة قطر - يوسف المساكني يسجل وفريقه العربي ينهزم امام السد

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سجل الدولي التونسي يوسف المساكني هدفا لكن فريقه العربي انقاد الى الهزيمة امام مضيفه السد 2-3 يوم الاثنين لحساب الجولة السابعة عشرة لبطولة قطر لكرة القدم.وكان العربي في طريقه الى الفوز عندما منحه يوسف المساكني التقدم 2-1 في الدقيقة 77 مسجلا هدفه الاول مع فريقه الجديد الذي انتقل اليه خلال شهر جانفي الماضي قادما من الدحيل على سبيل الاعارة لكن الجزائري بغداد بونجاح ادرك التعادل للسد في الدقيقة 90 قبل ان يضيف زميله الاسباني سانتي كازولا الهدف الثالث في الدقيقة 90 زائد 2.واقترب السد بفضل هذا الفوز من احراز اللقب بعد ان رفع رصيده الى 47 نقطة في الصدارة مبتعدا بفارق 13 نقطة عن الدحيل صاحب المركز الثاني في حين تجمد رصيد العربي عند 23 نقطة في المركز السادس.