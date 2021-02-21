قفصة: غلق المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة ومبيت جامعي بعد رصد إصابات بفيروس "كورونا"

وات -

قرّرت جامعة قفصة إيقاف الدّروس بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية خلال الفترة الممتدة من يوم غد الإثنين 22 فيفري الجاري وإلى غاية يوم 3 مارس القادم، وذلك بسبب رصد إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف طلبة هذه المؤسسة الجامعية.وقالت الكاتبة العامّة للمعهد، ناجية شنّوف، في تصريح لـ"وات"، اليوم الاحد، إن جامعة قفصة وإستنادا إلى مقتضيات البرتوكول الصحّي الخاصّ بالإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" في مؤسّسات التعليم العالي، "قرّرت غلق المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بداية من يوم الغد الإثنين وعلى إمتداد 14 يوما، بعد رصد 15 إصابة بفيروس في صفوف طلبة هذا المعهد البالغ عددهم 300 طالب وطالبة".وكشفت حملة للتقصّي بواسطة التحاليل السريعة والمخبرية، قامت بها الخميس الماضي الادارة الجهوية للصحة بقفصة، عن إصابة 15 طالبا وطالبة من طلبة المعهد التحضيري للدارسات الهندسية بقفصة، موزّعين على 3 أقسام، بفيروس "كورونا"، حسب ما أفادت به "وات" رئيسة مصحلة المتابعة واليقظة وداد زياني.وأوضحت زيّاني أن البروتوكول الصحّي الذي وضعته وزارة الصحّة بخصوص الاجراءات والتدابير الوقائية للحدّ من تفشّي وباء "كورونا" في الوسطين المدرسي والجامعي، يقضي بضرورة غلق أي مؤسسة جامعية أو تربوية في حال رصدت بها الفرق الطبّية 3 حالات مجمّعة، أي 3 إصابات فأكثر في 3 أقسام تدريس بنفس المؤسسة التربوية او الجامعية.وكانت إدارة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة قّررت في مرحلة أولى غلق قسم واحد فقط الخميس الماضي حال الكشف عن إصابة بعض طلبته بفيروس "كورونا"، ثم غلق قسمين إثنين بعد ذلك قبل أن تُقرّر وبالتنسيق مع جامعة قفصة غلق المعهد بعد أن إتسعت دائرة المصابين في صفوف الطّلبة.كما قرّرت جامعة قفصة غلق مبيت جامعي خاص بقفصة يأوي عددا من طالبات المعهد التحضيري المصابات بفيروس "كورونا".