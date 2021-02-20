الرابطة 2 - نتائج مقابلات الجولة الرابعة

وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة من المرحلة الاولة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
--المجموعة الاولى
السبت 20 فيفري
في جندوبة
جندوبة الرياضية - جمعية جربة 1-0
في حمام الانف
نادي حمام الانف - النادي القربي 3-2
في السبيخة
مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين 0-2
الترتيب
1- اولمبيك مدنين 12 4
2- نادي حمام الانف 7 4
3- جندوبة الرياضية 6 4
4- النادي القربي 4 4
- مستقبل السبيخة 4 4
6- جمعية جربة 0 4
المجموعة الثانية
السبت 20 فيفري
في ملعب قابس
الملعب القابسي - قوافل قفصة 1-1
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي 1-0
في منزل نور
كوكب منزل نور - هلال مساكن 0-2
الترتيب
1- مستقبل وادي الليل 9 4
2- هلال مساكن 7 4
- قوافل قفصة 7 4
4- الملعب القابسي 5 4
5- الملعب الصفاقسي 4 4
6- كوكب منزل نور 1 4
المجموعة الثالثة
الاحد 21 فيفري
في جربة - س 14
امل جربة - نادي منزل بوزلفة
الحكم: حمزة جعيد
في ملعب قابس - س 14
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: أسامة شريط
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية
الحكم: خالد قويدر
الترتيب
1- امل جربة 6 3
2-القلعة الرياضية 5 3
3- سبورتينغ بن عروس 4 3
4- مستقبل قابس 3 3
- نادي منزل بوزلفة 3 3
6-سكك الحديد الصفاقسي 2 3
المجموعة الرابعة
الأحد 21 فيفري
في رادس - س 14
النجم الرادسي - مستقبل المحمدية
الحكم: كريم الخميري
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي
الحكم: أيمن النصري
في القصرين- س 14
مستقبل القصرين - امل حمام سوسة
الحكم: وليد منصري
الترتيب
1- امل حمام سوسة 7 3
2- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3
3-النجم الرادسي 5 3
4- مستقبل المحمدية 4 3
5- الترجي الجرجيسي 3 3
6- مستقبل القصرين 1 3
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
--المجموعة الاولى
السبت 20 فيفري
في جندوبة
جندوبة الرياضية - جمعية جربة 1-0
في حمام الانف
نادي حمام الانف - النادي القربي 3-2
في السبيخة
مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين 0-2
الترتيب
1- اولمبيك مدنين 12 4
2- نادي حمام الانف 7 4
3- جندوبة الرياضية 6 4
4- النادي القربي 4 4
- مستقبل السبيخة 4 4
6- جمعية جربة 0 4
المجموعة الثانية
السبت 20 فيفري
في ملعب قابس
الملعب القابسي - قوافل قفصة 1-1
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي 1-0
في منزل نور
كوكب منزل نور - هلال مساكن 0-2
الترتيب
1- مستقبل وادي الليل 9 4
2- هلال مساكن 7 4
- قوافل قفصة 7 4
4- الملعب القابسي 5 4
5- الملعب الصفاقسي 4 4
6- كوكب منزل نور 1 4
المجموعة الثالثة
الاحد 21 فيفري
في جربة - س 14
امل جربة - نادي منزل بوزلفة
الحكم: حمزة جعيد
في ملعب قابس - س 14
مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي
الحكم: أسامة شريط
في بن عروس - س 14
سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية
الحكم: خالد قويدر
الترتيب
1- امل جربة 6 3
2-القلعة الرياضية 5 3
3- سبورتينغ بن عروس 4 3
4- مستقبل قابس 3 3
- نادي منزل بوزلفة 3 3
6-سكك الحديد الصفاقسي 2 3
المجموعة الرابعة
الأحد 21 فيفري
في رادس - س 14
النجم الرادسي - مستقبل المحمدية
الحكم: كريم الخميري
في سيدي بوزيد - س 14
اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي
الحكم: أيمن النصري
في القصرين- س 14
مستقبل القصرين - امل حمام سوسة
الحكم: وليد منصري
الترتيب
1- امل حمام سوسة 7 3
2- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3
3-النجم الرادسي 5 3
4- مستقبل المحمدية 4 3
5- الترجي الجرجيسي 3 3
6- مستقبل القصرين 1 3
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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