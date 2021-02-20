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الرابطة 2 - نتائج مقابلات الجولة الرابعة

Publié le Samedi 20 Février 2021 - 16:26 قراءة: 1 د, 33 ث
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة من المرحلة الاولة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

--المجموعة الاولى


السبت 20 فيفري

في جندوبة

جندوبة الرياضية - جمعية جربة 1-0

في حمام الانف

نادي حمام الانف - النادي القربي 3-2

في السبيخة

مستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين 0-2

الترتيب

1- اولمبيك مدنين 12 4

2- نادي حمام الانف 7 4

3- جندوبة الرياضية 6 4

4- النادي القربي 4 4

- مستقبل السبيخة 4 4

6- جمعية جربة 0 4

المجموعة الثانية

السبت 20 فيفري

في ملعب قابس

الملعب القابسي - قوافل قفصة 1-1

في وادي الليل

مستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي 1-0

في منزل نور

كوكب منزل نور - هلال مساكن 0-2

الترتيب

1- مستقبل وادي الليل 9 4

2- هلال مساكن 7 4

- قوافل قفصة 7 4

4- الملعب القابسي 5 4

5- الملعب الصفاقسي 4 4

6- كوكب منزل نور 1 4



المجموعة الثالثة

الاحد 21 فيفري

في جربة - س 14

امل جربة - نادي منزل بوزلفة

الحكم: حمزة جعيد

في ملعب قابس - س 14

مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسي

الحكم: أسامة شريط

في بن عروس - س 14

سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضية

الحكم: خالد قويدر

الترتيب

1- امل جربة 6 3

2-القلعة الرياضية 5 3

3- سبورتينغ بن عروس 4 3

4- مستقبل قابس 3 3

- نادي منزل بوزلفة 3 3

6-سكك الحديد الصفاقسي 2 3



المجموعة الرابعة

الأحد 21 فيفري

في رادس - س 14

النجم الرادسي - مستقبل المحمدية

الحكم: كريم الخميري

في سيدي بوزيد - س 14

اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي

الحكم: أيمن النصري

في القصرين- س 14

مستقبل القصرين - امل حمام سوسة

الحكم: وليد منصري

الترتيب

1- امل حمام سوسة 7 3

2- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3

3-النجم الرادسي 5 3

4- مستقبل المحمدية 4 3

5- الترجي الجرجيسي 3 3

6- مستقبل القصرين 1 3

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