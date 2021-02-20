الرابطة 2 - نتائج مقابلات الجولة الرابعة

وات -

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة من المرحلة الاولة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:--المجموعة الاولىالسبت 20 فيفريفي جندوبةجندوبة الرياضية - جمعية جربة 1-0في حمام الانفنادي حمام الانف - النادي القربي 3-2في السبيخةمستقبل السبيخة - نادي اولمبيك مدنين 0-2الترتيب1- اولمبيك مدنين 12 42- نادي حمام الانف 7 43- جندوبة الرياضية 6 44- النادي القربي 4 4- مستقبل السبيخة 4 46- جمعية جربة 0 4المجموعة الثانيةالسبت 20 فيفريفي ملعب قابسالملعب القابسي - قوافل قفصة 1-1في وادي الليلمستقبل وادي الليل - الملعب الصفاقسي 1-0في منزل نوركوكب منزل نور - هلال مساكن 0-2الترتيب1- مستقبل وادي الليل 9 42- هلال مساكن 7 4- قوافل قفصة 7 44- الملعب القابسي 5 45- الملعب الصفاقسي 4 46- كوكب منزل نور 1 4المجموعة الثالثةالاحد 21 فيفريفي جربة - س 14امل جربة - نادي منزل بوزلفةالحكم: حمزة جعيدفي ملعب قابس - س 14مستقبل قابس - سكك الحديد الصفاقسيالحكم: أسامة شريطفي بن عروس - س 14سبورتينغ بن عروس - القلعة الرياضيةالحكم: خالد قويدرالترتيب1- امل جربة 6 32-القلعة الرياضية 5 33- سبورتينغ بن عروس 4 34- مستقبل قابس 3 3- نادي منزل بوزلفة 3 36-سكك الحديد الصفاقسي 2 3المجموعة الرابعةالأحد 21 فيفريفي رادس - س 14النجم الرادسي - مستقبل المحمديةالحكم: كريم الخميريفي سيدي بوزيد - س 14اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسيالحكم: أيمن النصريفي القصرين- س 14مستقبل القصرين - امل حمام سوسةالحكم: وليد منصريالترتيب1- امل حمام سوسة 7 32- اولمبيك سيدي بوزيد 6 33-النجم الرادسي 5 34- مستقبل المحمدية 4 35- الترجي الجرجيسي 3 36- مستقبل القصرين 1 3