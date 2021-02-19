ارتفاع معدل سعر إنتاج دجاج اللحم في جانفي 2021 ب3.2 بالمائة

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ارتفع المعدل الشهري لاسعار دجاج اللحم في جانفي 2021 ، بنسبة 2ر3 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2020 ليبلغ 144ر3 دينار للكيلوغرام (كلغ) مقابل 048ر3 دينار للكلغ ، حسب معطيات نشرية "يقظة" للمرصد الوطني للفلاحة لشهر فيفري 2021.وأفاد المرصد، أنّ أسعار إنتاج دجاج اللحم عرفت تذبذبا خلال شهر جانفي 2021 مع توجه نحو الارتفاع ليصل سعر الكيلوغرام الواحد يوم 5 جانفي المنقضي، حدا ادنى بقيمة 858ر2 د/كلغ مقابل سعر اقصى في حدود 513ر3 د/كلغ يوم 31 من ذات الشهر.وبيّن ان سعر انتاج دجاج اللحم في جانفي عرف، ايضا، تطورا مقارنة بشهر ديسمبر 2020 بنسبة تناهز 7ر12 بالمائة، 144ر3 د/كلغ مقابل 791ر2 د/كلغوبالنسبة للأسعار حسب الجهات، بلغ معدّل سعر انتاج دجاج اللحم في الجنوب 171ر3 د/كلغ، وهو ارفع بنسبة 2ر2 بالمائة من ذلك المسجل في الوسط وبنسبة 5ر0 بالمائة مقارنة بما هو متداول في الشمال.سعر انتاج بيض الاستهلاك في جانفي 2020 يرتفع مقارنة بجانفي 2020تطور المعدل الشهري لسعر انتاج بيض الاستهلاك في جانفي 2021، بما يعادل 4ر6 بالمائة مقارنة بجانفي 2020 ليصل الى 6ر200 مليم/وحدة مقابل 5ر188 مليم/وحدة. وارتفع معدل سعر انتاج البيض مقارنة بشهر ديسمبر 2020 بنسبة 2 بالمائة وسعر 7ر184 مليم/وحدةوشهد سعر انتاج بيض الاستهلاك خلال شهر جانفي 2021 نسق تصاعدي ليتحول من سعر ادنى بـ2ر187 مليم/وحدة في 02 جانفي 2021 الى سعر اقصى ب5ر210 مليم/وحدة في 28 جانفي 2021.ومقارنه بشهر ديسمبر 2020، تطور السعر الشهري لانتاج بيض الاستهلاك بنسبة 6ر1 بالمائة.ويعد متوسط سعر انتاج بيض الاستهلاك في شمال البلاد، 2ر202 مليم/وحدة، أرفع بنسبة 3ر1 بالمائة مقارنة بالجنوب 6ر199 مليم/وحدة وبنسبة 1 بالمائة مقارنة بالوسط حيث بلغ سعرها 1ر188 مليم/وحدة