بنزرت: تحرير7 محاضر بحث ضدّ محلات منخرطة في موسم التخفيضات وحجز 305 أطنان من سماد الامونيتر

وات -

أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت، ياسر بن خليفة، اليوم الأربعاء، بأن الفرق الرقابية التجارية المشتركة تولت خلال النصف الأول من شهر فيفري الجاري تحرير 7 محاضر بحث ضدّ محلات تجارية منخرطة في موسم التخفيضات الشتوي، من اجل مخالفة احكام القانون عدد 40 لسنة 1998 والمتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري بمناسبة موسم التخفيضات الشتوي.وبيّن المصدر ذاته، لـ"وات"، أن عدد المشاركين من التجار بالجهة في الموسم ضعيف ولم يتجاوز الـ47 مشاركا منهم 34 مشاركا ناشطا في قطاع بيع الملابس الجاهزة والاقمشة و09 في مجال بيع الأحذية.وأشار، من جهة أخرى، إلى انه في اطار الحملات الرقابية على المستلزمات الفلاحية والاعلاف والاسمدة، تم حجز 305 أطنان من سماد الامونيتر، و 5.4 طن من السداري، وتحرير 12 مخالفة اقتصادية تتعلق بعدم احترام التراتيب القانونية عند ترويج مادة الامونيتر.وأضاف أنه تم كذلك اقتراح منع 08 مزودين من التزود مجددا بمادة الأنونيتر الموردة على متن الباخرة عدد 4، وجاري العمل على مراقبة الحمولة الأخيرة الموردة على متن الباخرة عدد 5 التي رست بميناء منزل بورقيبة باعتبار ان مصالح التجارة عضو قارا في اللجنة الجهوية المحدثة من قبل وزارة الفلاحة من خلال تخصيص فريقين ميدانيين لمتابعة مسالك التوزيع، وحركة تنقل الشاحنات، والمناطق المعنية بالتزويد.كما تولّت الفرق الرقابية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة، تحرير 23 محضر بحث ضد المخالفين المنتصبين بالمفترقات، إلى جانب إعادة ضخ كميات من الخضر والغلال بسوق الجملة عبر المسالك القانونية لتعديل السوق، وتحرير 23 محضر بحث في نطاق التصدي للذبح العشوائي وتفعيل المراقبة الصحية بالأسواق الأسبوعية بالتعاون مع المصالح الامن والحرس الوطنيين والصحة، وفق ذات المصدر .يشار إلى ان الفرق الرقابية المشتركة ببنزرت والمتكوّنة من مصالح التجارة، والامن، والصحة، والديوانة، نفذت خلال ذات الفترة حوالي 2000 زيارة تفقد اسفرت عن تحرير ما يزيد عن 136 مخالفة اقتصادية اغلبها في مجال الخضر والغلال بعدد 53 مخالفة، ويليها قطاع الدواجن والبيض بعدد 26 مخالفة.