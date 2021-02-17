القصرين : إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من معتصمي "الدولاب "

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أصدرت ، الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين ، اليوم الإربعاء ، بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من المعتصمين أمام حقل النفط الدولاب في حدود معتمديتي العيون وسبيطلة ، الذين تم ايقافهم الإثنين المنقضي خلال مناوشات جدت بينهم وبين وحدات أمنية اثناء تنفيذهم لوقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية القصرين للمطالبة بالتنمية و التشغيل وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية رياض النويوي .وبين النويوي في تصريح ل (وات ) أن التهم التي وجهت للأشخاص العشرة المذكورين مع شخص آخر في حالة فرار تعلقت بالإضرار بملك الغير والإعتداء المدبر على الجولان و الإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لعمله و رمي مواد صلبة على أملاك الغير ، موضحا أن الموقوفين يمكن الإفراج عنهم في جلستهم المقبلة .