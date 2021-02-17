   Kacem Kefi - 3addabtini  

القصرين : إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من معتصمي "الدولاب "

Publié le Mercredi 17 Février 2021 - 17:20 قراءة: 0 د, 36 ث
وات - أصدرت ، الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين ، اليوم الإربعاء ، بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص من المعتصمين أمام حقل النفط الدولاب في حدود معتمديتي العيون وسبيطلة ، الذين تم ايقافهم الإثنين المنقضي خلال مناوشات جدت بينهم وبين وحدات أمنية اثناء تنفيذهم لوقفة إحتجاجية أمام مقر ولاية القصرين للمطالبة بالتنمية و التشغيل وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية رياض النويوي .

وبين النويوي في تصريح ل (وات ) أن التهم التي وجهت للأشخاص العشرة المذكورين مع شخص آخر في حالة فرار تعلقت بالإضرار بملك الغير والإعتداء المدبر على الجولان و الإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لعمله و رمي مواد صلبة على أملاك الغير ، موضحا أن الموقوفين يمكن الإفراج عنهم في جلستهم المقبلة .

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220765



En continu

Toutes les news

الأربعاء 17 فيفري 2021 | 5 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:04 15:36 12:40 07:05 05:39
17°
 19° % 59 :الرطــوبة
تونــس
2.57 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-720°-920°-1020°-1020°-11
  • Avoirs en devises
    22131,0

  • (17 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,29113 DT        1$ =2,71822 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 fev)   1592,7 MDT