   Om Kalthoum - ذكريات  

مكتب البرلمان يطلب استعجال النظر في مشروع قانون يتعلق باللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 16:25 قراءة: 0 د, 21 ث
نظر مكتب البرلمان خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، في مشروع قانون عدد 2021/09 المتعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس"سارس- كوف - 2 "، وجبر الاضرار المنجرّة عنه، وقرّر إحالته الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، مع طلب استعجال النظر.
وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان، بأن المكتب تداول كذلك حول النشاط الخارجي للبرلمان، وذلك باشراف طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220690



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 16 فيفري 2021 | 4 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:30 18:03 15:35 12:40 07:06 05:40
14°
 15° % 35 :الرطــوبة
تونــس
1.54 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-419°-720°-919°-1020°-10
  • Avoirs en devises
    22276,8

  • (15 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28819 DT        1$ =2,72516 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 fev)   1740,9 MDT