مكتب البرلمان يطلب استعجال النظر في مشروع قانون يتعلق باللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد

نظر مكتب البرلمان خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، في مشروع قانون عدد 2021/09 المتعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس"سارس- كوف - 2 "، وجبر الاضرار المنجرّة عنه، وقرّر إحالته الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، مع طلب استعجال النظر.

وأفاد بلاغ صادر عن البرلمان، بأن المكتب تداول كذلك حول النشاط الخارجي للبرلمان، وذلك باشراف طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب.



