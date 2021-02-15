شبيبة القيروان - حافظ الهواربي مدربا جديدا

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اعلن شبيبة القيروان، اليوم الاثنين، عن تعيين حافظ الهواربي مدربا لفريق اكابر كرة القدم وذلك بعد انسحاب مراد العقبي.وتحتل شبيبة القيروان المركز الاخير في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد نقطتين من 12 مباراة.ويخوض الفريق بعد غد الاربعاء مباراة متاخرة مع المتصدر الترجي الرياضي لحساب الجولة السادسة من البطولة.