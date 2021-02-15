شبيبة القيروان - حافظ الهواربي مدربا جديدا

وات - اعلن شبيبة القيروان، اليوم الاثنين، عن تعيين حافظ الهواربي مدربا لفريق اكابر كرة القدم وذلك بعد انسحاب مراد العقبي.
وتحتل شبيبة القيروان المركز الاخير في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد نقطتين من 12 مباراة.
ويخوض الفريق بعد غد الاربعاء مباراة متاخرة مع المتصدر الترجي الرياضي لحساب الجولة السادسة من البطولة.
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وتحتل شبيبة القيروان المركز الاخير في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد نقطتين من 12 مباراة.
ويخوض الفريق بعد غد الاربعاء مباراة متاخرة مع المتصدر الترجي الرياضي لحساب الجولة السادسة من البطولة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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