سوسة: انتشال جثة لرجل في الأربعين من العمر كانت تطفو في حوض ميناء الصيد البحري

وات - قام فريق الغوص التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة، فجر اليوم الاثنين، بانتشال جثة رجل في الأربعين من العمر، كانت تطفو في حوض ميناء الصيد البحري، وذلك بعد اعلامها من طرف دورية بحرية تابعة للحرس البحري التي تفطنت الى وجود الجثة وأوضح مصدر امني بالحرس البحري بسوسة كريم بلحوش في تصريح ل(وات) ان الجثة تبدو لشخص توفي حديثا، وهي لا تحمل اية وثيقة تثبت هوية صاحبها، واضاف انه تم اعلام النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثة الى قسم التشريح بمستشفى فرحات حشاد بسوسة لتحديد سبب الوفاة وفتح قضية عدلية في الغرض.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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