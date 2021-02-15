سوسة: انتشال جثة لرجل في الأربعين من العمر كانت تطفو في حوض ميناء الصيد البحري

وات -

قام فريق الغوص التابع للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة، فجر اليوم الاثنين، بانتشال جثة رجل في الأربعين من العمر، كانت تطفو في حوض ميناء الصيد البحري، وذلك بعد اعلامها من طرف دورية بحرية تابعة للحرس البحري التي تفطنت الى وجود الجثة وأوضح مصدر امني بالحرس البحري بسوسة كريم بلحوش في تصريح ل(وات) ان الجثة تبدو لشخص توفي حديثا، وهي لا تحمل اية وثيقة تثبت هوية صاحبها، واضاف انه تم اعلام النيابة العمومية التي اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثة الى قسم التشريح بمستشفى فرحات حشاد بسوسة لتحديد سبب الوفاة وفتح قضية عدلية في الغرض.