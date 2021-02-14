البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - لقاء متاخر - فوز شبيبة القيروان على نجم حلق الوادي 76 مقابل 60

وات - فازت شبيبة القيروان على نجم حلق الوادي اليوم الاحد بنتيجة 76-60 في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة السلة
الترتيب
1- النادي الافريقي 18 10
2- الاتحاد المنستيري 17 9
3- اتحاد الانصار 13 9
4- جمعية الحمامات 11 9
- نجم حلق الوادي 11 10
6- شبيبة القيروان 10 7
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الترتيب
1- النادي الافريقي 18 10
2- الاتحاد المنستيري 17 9
3- اتحاد الانصار 13 9
4- جمعية الحمامات 11 9
- نجم حلق الوادي 11 10
6- شبيبة القيروان 10 7
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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