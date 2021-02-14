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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - لقاء متاخر - فوز شبيبة القيروان على نجم حلق الوادي 76 مقابل 60

Publié le Dimanche 14 Février 2021 - 18:36 قراءة: 0 د, 17 ث
وات - فازت شبيبة القيروان على نجم حلق الوادي اليوم الاحد بنتيجة 76-60 في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة السلة

الترتيب


1- النادي الافريقي 18 10

2- الاتحاد المنستيري 17 9

3- اتحاد الانصار 13 9

4- جمعية الحمامات 11 9

- نجم حلق الوادي 11 10

6- شبيبة القيروان 10 7

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