البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - لقاء متاخر - فوز شبيبة القيروان على نجم حلق الوادي 76 مقابل 60

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فازت شبيبة القيروان على نجم حلق الوادي اليوم الاحد بنتيجة 76-60 في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة الوطنية المحترفة لكرة السلة1- النادي الافريقي 18 102- الاتحاد المنستيري 17 93- اتحاد الانصار 13 94- جمعية الحمامات 11 9- نجم حلق الوادي 11 106- شبيبة القيروان 10 7