انتخابات النادي الافريقي - يوسف العلمي يقدم ترشحه

أودع اليوم السبت 13 فيفري 2021 بمكتب الضبط المركزي للجامعة التونسية لكرة القدم يوسف العلمي بصفته رئيسا للقائمة مطلبا يضم قائمته للترشح لرئاسة النادي الافريقي و تضم القائمة :
- يوسف العلمي : رئيس الهيئة المديرة
- محمد المهدي الغربي : نائب رئيس الهيئة المديرة
- حامد الحاج مبارك : عضو الهيئة المديرة
- محمد رشيد الزمرلي: عضو الهيئة المديرة
- محمد مصطفى نابولتان: عضو الهيئة المديرة
علي علولو : عضو الهيئة المديرة
- سامي القاضي : عضو الهيئة المديرة
- شهاب الغزواني : عضو الهيئة المديرة
وقد أحالت الكتابة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم القائمة مباشرة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة.
للتذكير فإن الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الافريقي ستنعقد يوم 21 فيفري 2021 .
- يوسف العلمي : رئيس الهيئة المديرة
- محمد المهدي الغربي : نائب رئيس الهيئة المديرة
- حامد الحاج مبارك : عضو الهيئة المديرة
- محمد رشيد الزمرلي: عضو الهيئة المديرة
- محمد مصطفى نابولتان: عضو الهيئة المديرة
علي علولو : عضو الهيئة المديرة
- سامي القاضي : عضو الهيئة المديرة
- شهاب الغزواني : عضو الهيئة المديرة
وقد أحالت الكتابة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم القائمة مباشرة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة.
للتذكير فإن الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الافريقي ستنعقد يوم 21 فيفري 2021 .
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