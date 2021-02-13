انتخابات النادي الافريقي - يوسف العلمي يقدم ترشحه

أودع اليوم السبت 13 فيفري 2021 بمكتب الضبط المركزي للجامعة التونسية لكرة القدم يوسف العلمي بصفته رئيسا للقائمة مطلبا يضم قائمته للترشح لرئاسة النادي الافريقي و تضم القائمة :- يوسف العلمي : رئيس الهيئة المديرة- محمد المهدي الغربي : نائب رئيس الهيئة المديرة- حامد الحاج مبارك : عضو الهيئة المديرة- محمد رشيد الزمرلي: عضو الهيئة المديرة- محمد مصطفى نابولتان: عضو الهيئة المديرةعلي علولو : عضو الهيئة المديرة- سامي القاضي : عضو الهيئة المديرة- شهاب الغزواني : عضو الهيئة المديرةوقد أحالت الكتابة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم القائمة مباشرة إلى الهيئة المستقلة للانتخابات بالجامعة.للتذكير فإن الجلسة العامة الإنتخابية للنادي الافريقي ستنعقد يوم 21 فيفري 2021 .