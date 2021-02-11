كوفيد- 19 بالوسط المدرسي: تسجيل حالة وفاة جديدة وزيادة بـ 40 شخصا يوم 7 فيفري الجاري

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تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" وزيادة بـ 40 إصابة بالكوفيد 19، بتاريخ يوم 7 فيفري الجاري، حسب بلاغ نشرته وزارة التربية اليوم الخميس.و ارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 39 وفاة فيما بلغ عدد الإصابات المكتشفة بالوسط المدرسي منذ 15 سبتمبر الفارط إلى 7 فيفري الجاري7327 إصابة، مقابل تعافي 6176 حالة.وبلغ العدد الجملي للإصابات المسجلة في صفوف التلاميذ خلال ذات الفترة 3042 إصابة بالفيروس مقابل 2514 حالة شفاء، فيما وصل عدد الحالات المكتشفة بين المدرسين 3421 إصابة مقابل تعافي 2856 شخصا.كما ارتفع العدد الجملي للإصابات في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين إلى 643 إصابة مقابل 590 حالة شفاء، خلال نفس الفترة.وبلغ عدد المصابين بالفيروس في صفوف العملة 221 إصابة مقابل 207 حالة شفاء.