   Om Kalthoum - ذكريات  

رئيس الجمهورية في لقائه بعدد من النواب: "حل أزمة التحوير الوزاري يكون باحترام النص الدستوري، لا بالتأويلات أو الفتاوى"

Publié le Mercredi 10 Février 2021 - 16:46 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 بقصر قرطاج مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وهم سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ومروان فلفال وسمير ديلو ونوفل الجمالي ومصطفى بن أحمد.

وقد خصص هذا الاجتماع وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية لتباحث الوضع السياسي في البلاد وخاصة أسباب الأزمة الراهنة المتعلقة بأداء اليمين والتحوير الوزاري، والحلول المطروحة للخروج منها والتي تقوم أساسا على احترام علوية الدستور والقوانين واحترام مؤسسات الدولة.



وذكّر رئيس الجمهورية وفق نفس البلاغ, بأن التحوير الوزاري تشوبه العديد من الخروقات، مجدّدا حرصه على تطبيق الدستور. كما أكّد على أننا في وطن حر، وأن حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل.




Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 220305

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mercredi 10 Février 2021 à 18h 44m |           
رئيس كارثة ... ربي يسترنا ويعدي ال4 سنوات المتبقية على خير

Aziz75  (France)  |Mercredi 10 Février 2021 à 18h 09m |           
غريب أمر هذا الرئيس. إختصاص القانون الدستوري،و يتعارض مع كل الإختصاصيين الذبن عارضوا تاويلاته. خيبت ظن الشعب فيك. كل إبن آدم خطاء و خير الخطاؤون التوابين. إستدعيت التيار و الشعب و هم أكثر الأحزاب تنكرا لدستور. لا هكذا تدار البلاد. وقعت هذه المسألة في عهد البسي و عارضت الرئيس آن ذالك، فلماذا قلبت ظهر المجن اليوم.

Mandhouj  (France)  |Mercredi 10 Février 2021 à 18h 00m |           
الإجراءات التي تعلقت بالتحوير لا يشوبها شائبة .. مضمونه ، ليس فيه وزراء قيس سعيد .. و هذا ما يغضب الرئيس ... الرئيس له حق التدخل في وزير الخارجية و الدفاع .. البقية لا تعنيه ... الرئيس طبيعي أن يعنيه فشل أو نجاح الحكومة ، و يمكن أن يساهم عبر الآليات التي وضعها الدستور ، مثل المبادرات التشريعية . و يمكن ربط علاقة تعاون مع الحكومة و البرامان ، دون المس من صلاحيات رئيس الحكومة و صلاحيات مجلس نواب الشعب ... و هذا يمكن يحدث في جو سليم. لكن الرئيس ليس
مسؤول سياسيا أمام الشعب و لا أمام البرلمان عن أداء الحكومة ... لذلك يجب أن يترك رئيس الحكومة يتحمل مسؤولياته و إلتزاماته أمام مجلس نواب الشعب ... كل هذا التعطيل لا مبرر له ... سوى التعنت و الغضب لأن ليس له وزراء في الحكومة ..

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 10 Février 2021 à 17h 56m |           
الرجل ما يستعرفش بالبرلمان ويستدعي فيهم ؟؟؟
الرجل كل يومين نفس الخطاب على نفس الموضوع ما تغير إلا المكان والناس إلّي دايرين بيه !!!

آش بيه ما علمناش بنيتو لتغيير النظام والبرلمان في حملتو الانتخابية ؟؟؟ هو حتى الآن وما قال شيئ واضح !!!
نشعر بروحي غدرني قيس بعد ما انتخبتو !!!

Scorpio  (France)  |Mercredi 10 Février 2021 à 17h 49m |           
Pitoyable ce président! C'est une catastrophe. Il mène le pays vers l'inconnu juste pour satisfaire son égo et mener à bien son projet personnel.

Par ailleurs, il invite 4 députés d'Ettayar et 2 députés d'Echaab et deux députés qui le soutiennent. Mliki était dans le parti de Karoui, il l'invite parce qu'il est contre Karoui maint. Et puis à la fin, il inivite aussi deux députés gentils d'Ennahdha, histoire de paraître neutre. Non Monsieur vous n'êtes pas neutre. Vous êtes le président d'Ettayar et d'Echaab et de tous les députés et tunisiens qui vous adorent et prosternent à vos
pieds et vous prennent pour une DIEU. Tous les autres sont pour vous des poussières.

Vous n'êtes pas mon président. J'ai honte d'avoir voté pour vous. Vous êtes un malade mental, pas plus. Vous êtes un point noir dans notre histoire. Aucun sens de la politique, de la diplomatie, de l'histoire. Mauvais orateur, n'ayant rien fait pour le pays depuis un an et demi à part le diviser et l'enfoncer dans la crise. Un RCDiste déguisé doublé d'un projet dictatorial à l'image des despotes arabes . Vous avez sali l'image de Omar al
farouk. Arrêter de vous référez à lui. Honte à vous.

Disparaissez!

Sarra2012  (Tunisia)  |Mercredi 10 Février 2021 à 17h 48m |           
Nahdha avec 53 députés... il invite 2 membres
tayar et chaab avec 38 députés... il invite 6 membres
du n'importe quoi!!!

Karimyousef  (France)  |Mercredi 10 Février 2021 à 17h 48m |           
من عين المشيشي ،أليس الرئيس!!!؟.غدا يمكن ان يعين شخصا اخرا ليتخاصم معه بعد غد.مسكين هذا الوطن

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 10 Février 2021 à 17h 35m |           
البلاد داخلة في حيط
و نحبو نعرفو الجاني
كلام التعويم يصبح جريمة في هذه الحالة
ما هي الخروقات؟
لا نتعامل بالشبهات
ما هي الحلول؟
كفى ثرثرة و لغطا



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 10 فيفري 2021 | 28 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:56 15:30 12:40 07:13 05:46
22° :الرطــوبة
تونــس 13°
 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
22°-1318°-1120°-1116°-1110°-7
  • Avoirs en devises
    22386,3

  • (9 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,27400 DT        1$ =2,73233 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 fev)   1641,4 MDT