الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 10 فيفري 2021

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المنستير: تسجيل 6 وفيات و54 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 33 اصابة جديدة مقابل 70 حالة شفاء

منوبة: تسجيل 03 وفيات و58 اصابة بفيروس "كورونا" منذ بداية الجائحة

الكاف-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و8 إصابات جديدة مع تواصل انخفاض عدد الخاضعين للحجر الصحي والمقيمين بالمستشفيات

توزر: تسجيل حالة وفاة و24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قبلي: مخبر الكوفيد بالمستشفى الجهوي ينطلق بداية من يوم غد الخميس في استقبال العينات بمعدل 100 عينة يوميا

قابس: تسجيل 3 حالات وفاة و35 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا" و39 اصابة محلية جديدة



تطور مجموع ضحايا فيروس "كورونا" المستجد إلى 324 حالة وفاة، منها 6 وفيات جديدة، و13 ألفا و559 إصابة من بينها 54 إصابة جديدة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الثلاثاء وبين المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة ل(وات) ان عدد الوفيات في الأسبوع، منذ جانفي المنصرم وإلى غاية فيفري الجاري، يتراوح بين 13 وفاة و32 وفاة، حيث سجلت 13 حالة وفاة خلال أسبوع 3 جانفي، وسجلت 31 حالة وفاة خلال أسبوع 10 جانفي، وسجلت 25 وفاة أثناء أسبوع 17 جانفي، و32 وفاة خلال أسبوع 24 جانفي، وهو أعلى رقم سجلته الجهة منذ أسبوع 30 أوت 2020.وتراجع العدد إلى 23 حالة وفاة خلال أسبوع 31 جانفي، وإلى 13 وفاة خلال أسبوع 7 فيفري الجاري.وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 16 إصابة بالمنستير، و9 إصابات بقصر هلال، و7 إصابات بالوردانين، و4 إصابات بقصيبة المديوني، و4 إصابات بالمكنين، و3 إصابات بالساحلين، و3 إصابات بجمال، وإصابتين بالبقالطة، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين ببنبلة، وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.وشهدت ولاية المنستير تطورا في العدد الجملي لحالات التعافي خلال الفترة بيم مارس 2020 -9 فيفري الجاري إلى 11 ألفا و212 حالة تعافي من بينها 44 حالة شفاء جديدة.وهي تعدّ إلى غاية 9 فيفري الجاري، 2023 حالة مازالت حاملة للفيروس، منها 57 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي تبلغ نسبة اشغال أسرة "الكوفيد" به 62 في المائة، علاوة على وجود 6069 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو تحت المتابعة الصحية و94 شخصا آخر في الحجر الصحي الاجباري في الوقت الذي استكمل جملة 63 ألفا و379 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية.وتطور مجموع اختبارات فيروس "كورونا" المستجد إلى 51 ألفا و848 اختبارا منها 412 اختبارا جديدا مقابل 51 ألفا و436 اختبارا منها 224 اختبارا جديدا خلال الفترة من مارس 2020 الى 7 فيفري الجاري، وفق المدير الجهوي للصحة.سجّلت الادراة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 70 حالة شفاء، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الأحمدي، في تصريح لـ"وات".وباحتساب حصيلة الإصابات الجديدة يرتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس "كورونا" منذ بداية انتشار الجائحة إلى 4784 من بينها 166 حالة وفاة و 3962 حالة شفاء.و تتوزع الاصابات المسجلة بولاية سيدي بوزيد حسب المعتمديات إلى سيدي بوزيد الغربية بـ1937 حالة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ593 حالة، والسبالة بـ263 حالة، تليها الرقاب بـ497 حالة، فجلمة بـ266 حالة، ثمّ سيدي علي بن عون بـ146 حالة، و بئر الحفي الحفي بـ211 حالة، والمكناسي بـ219 حالة ، واولاد حفوز بـ202 حالة ، والسوق الجديد بـ155 حالة ، فالمزونة بـ180 حالة، ومنزل بوزيان بـ67 حالة، وأخيرا السعيدة بـ48 حالة.سجلت ولاية منوبة اليوم الاربعاء، 58 اصابة جديدة وثلاث حالات وفاة (امس الثلاثاء) بدوار هيشر ووادي الليل، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات) وأضافت قدور، انه باحتساب حالات الاصابة الجديدة، يبلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة 699 حالة، منها 690 محل ايواء ذاتي، و09 حالات محل ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (291 حالة)، و طبربة (128 حالة)، والمرناقية(84 حالة)، ووادي اللّيل (64 حالة)، ودوار هيشر (47 حالة)، والجديدة (44 حالة)، وبرج العامري (26 حالة)، والبطان (15 حالة).يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 7121 حالة اصابة بفيروس "كورونا"، و277 حالة وفاة ،و6145 حالة شفاء.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس "كورونا" بالجهة عن تسجيل حالة وفاة جديدة و 08 إصابات مؤكدة بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 76 عينة رفعت بتاريخ 8 فيفري الجاري.وباحتساب الحصيلة الجديدة يرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 159 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4829 حالة شفي منها 4757 شخصا.وذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ"وات" بالجهة أن عدد المقيمين في المستشفيات سجل اليوم انخفاضا جديدا ليصل إلى 13 شخصا فقط، منهم 7 أشخاص في اقسام الانعاش.وأشار الى تواصل انخفاض عدد الخاضعين لإجراء الحجر الصحي بصفة ملحوظة، والذي تراجع اليوم إلى 72 شخصا فقط وهو ما يؤشر على بداية انفراج في الحالة الوبائية، وفق تقديره.مرارتفع عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" في ولاية توزر الى 92 حالة وفاة بعد تسجيل وفاة جديدة فجر هذا اليوم لشخص مقيم في قسم الإنعاش الطبي، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وذكر نفس المصدر ل(وات) أن المصالح الصحية تلقت مساء الثلاثاء 54 نتيجة تحليل مخبري كشفت عن تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء حتى اليوم 4652 حالة مقابل 129 حالة نشيطة حاملة للفيروس.وانخفضت حالات التعهد بالمصابين داخل المستشفيات الى 10 حالات مقيمة في أقسام "كوفيد 19" بكل من المستشفيين الجهويين بتوزر ونفطة والمستشفى المحلي بدقاش.ويخصوص استعدادات الجهة لحملات التلقيح ضد "كوفيد 19"، أشار رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية الى برمجة عملية بيضاء نهاية هذا الأسبوع في المركز الجهوي للتلقيح الذي وقع احداثه بالقرية الحرفية بتوزر تخص ظروف وإجراءات عمليات التلقيح، وذلك بهدف تشخيص كافة الظروف المحيطة بعمليات التلقيح على غرار إمكانية تسجيل حالات اغماء والاسعافات التي يمكن تقديمه للمواطن في مثل هذه الظروف.أُفتتح اليوم الاربعاء، مخبر تحاليل الكوفيد بالمستشفى الجهوي بقبلي، ليشرع انطلاقا من يوم غد الخميس في استقبال العيّنات وإجراء تحاليل التقصي حول فيروس "كورونا" بطاقة تتجاوز 100 عيّنة يوميا، وفق ما أكدته مديرة المستشفى الجهوي، سلوى مرغني.وأوضحت ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان هذا المخبر يمثل ثمرة مجهود جهوي مشترك بين الادارة الجهوية للصحة والمستشفى الجهوي والمجلس الجهوي، إضافة الى بلدية قبلي ومجموعة من المتطوعين، الذين حرصوا على انجاز هذا المكسب، الذي سيساعد الى حد كبير في مزيد تطويق الوباء عبر التسريع في إجراء التحاليل، الامر الذي سيمكن من معرفة الحالات المصابة والتكفل بها قبل انتشار العدوى.وأضافت مرغني، ان تكلفة تجهيز تجاوزت 100 ألف دينار خصصت لآليات التحاليل، فضلا عن تخصيص جملة من الاعتمادات الاخرى لاقتناء لوازم العمل والحماية وحفظ العينات.وبيّنت، ان التجهيزات المتطورة المتوفرة بهذا المخبر، لا تقتصر على اجراء تحاليل الكوفيد فقط، بل ستساعد مستقبلا في اجراء العديد من التحاليل الجرثومية التي تفتقد اليها الجهة الصحية بقبلي، مشيرة إلى وجود شركة مختصة متعاقدة مع المستشفى الجهوي ستتولى التخلص من نفايات المخبر.ذكر منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، أن الجهة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 03 حالات وفاة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس في الجهة منذ بداية انتشاره الى اليوم، 255 حالة.وبيّن جبران، في تصريح أفاد به (وات) اليوم الاربعاء، انه تم اجراء 121 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا"، وأن 35 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بهذا الفيروس.وتوزعت الاصابات الجديدة، إلى 08 إصابات بقابس المدينة، و06 إصابات بكل من مطماطة الجديدة ومارث والحامة، و04 بقابس الجنوبية، وإصابة واحدة (01) بكل من المطوية وقابس الغربية وغنوش ووذرف ومنزل الحبيب.وبلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" في ولاية قابس، 8589 إصابة، منها 7994 حالة تعافي، و612 حالة لاتزال حاملة للفيروس، تتوزع الى 187 حالة بقابس الجنوبية، و120 حالة بمارث، و91 حالة بالحامة، و69 حالة بقابس المدينة.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا" ليرتفع اجمالي وفايات الفيروس الى 290 حالة وفاة، الى جانب تسجيل 39 اصابة محلية جديدة، وبذلك يتطور العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 7621 اصابة مقابل ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 6147 حالة بتسجيل 95 حالة شفاء جديدة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.واوضح العنز ل(وات) ان الجهة تشهد تراجعا في عدد الاصابات يعود في جانب اساسي منه الى التراجع في عدد العينات التي تخضع للتحليل يوميا بسبب نقص في مستلزمات التحليل ونقص في التحاليل السريعة لذلك فان العينات في المؤسسات العمومية لا تمثل سوى نسبة قليلة من عدد العينات الجملية بالجهة التي في اغلبها من المخابر الخاصة ولاشخاص اجروها لاجل السفر، واضاف ان اعدادا هامة من المواطنين يعجزون عن القيام بالتحاليل في ظل محدودية امكانيات المخبر المرجعي بحومة السوق والتحاليل السريعة وخاصة للحالات المشتبهة.وتاتي نسبة 50 بالمائة من الاصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في جزيرة جربة بين معتمدياتها الثلاثة التي وان شهدت تراجعا الا ان الفيروس لا يزال نشطا بها الى جانب معتمديتي جرجيس ومدنين الجنوبية التي سجلت كل منهما 7 اصابات جديدة فيما انخفضت اصابات معتمدتي بن قردان ومدنين الشمالية الى اصابتين اثنين.اما حالات الشفاء فتتوزع بين 19 بميدون، و13 بمدنين الشمالية، و10 بمدنين الجنوبية، و9 بسيدي مخلوف واجيم و8 بكل من حومة السوق وجرجيس و5 ببني خداش.