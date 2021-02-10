بطولة استراليا المفتوحة - انس جابر تمر الى الدور الثالث على حساب السلوفاكية انا كارولينا شمايدلوفا

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بلغت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 30 عالميا الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، اثر فوزها السلوفاكية انا كارولينا شمايدلوفا المصنفة 129 عالميا 2-صفر (6-3 و6-2) في المباراة التي اقيمت يوم الاربعاء لحساب الدور الثاني.وكانت انس جابر، التي بلغت العام الماضي الدور ربع النهائي لبطولة استراليا المفتوحة، ازاحت في الدور الاول الالمانية اندريا بيتكوفيتش المصنفة 103 عالميا بتغلبها عليها 2-1 (6-3 و3-6 و6-4) يوم الاثنين الماضي.وستواجه انس جابر في الدور الثالث المتاهلة من المواجهة التي ستجمع بين الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 43 عالميا واليابانية ناعومي أوساكا المصنفة الثالثة عالميا.