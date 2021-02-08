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برنامج شراكة تونسي امريكي بقيمة 1,375 مليون دينار لتطوير منهج تدريس اللغة الانقليزية في المدارس التونسية

Publié le Lundi 08 Février 2021 - 16:21 قراءة: 0 د, 53 ث
اعلنت سفارة الولايات المتحدة الامريكة بتونس، عن اطلاق برنامج تعاون وشراكة في مجال التعليم العالي لتطوير قدرات المدرسين التونسيين في مجال تعليم اللغة الانقليزية، قيمته 500 ألف دولار أمريكي اي ما يعادل 1,375 مليون دينار.


وبينت السفارة، في بلاغ لها الاثنين، ان البرنامج، الذي تشارك فيه كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومركز كولومبيا العالمي بتونس وكلية المدرسين بجامعة كولومبيا، يرمي إلى تطوير نموذج وطني لمنهج تدريس اللغة الإنقليزية في مؤسسات التعليم العالي التونسية التي تقدم شهادة "الإجازة الوطنية في التربية والتعليم" لفائدة اساتذة التعليم الابتدائي.

وسيتم في اطار المشروع، الذي انطلق يوم 4 فيفري 2021 ويمتد على مدى سنتين، تنظيم أربع دورات تكوينية في مجالات التخطيط والتقييم، والتدريب البيداغوجي، ودمج المعرفة والممارسة لفائدة مجموعتين تضمان 30 مدرس جامعيً من جميع أنحاء البلاد.
وسيعمل خريجو هذه الدورات التدريبية كمكونين ومرشدين للجيل الجديد من مدرسي اللغة الإنجليزية بالمدارس الابتدائية.

واوضح القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بتونس، غريغوري لوجيرفو، ان "هذا البرنامج، من شانه ان يعزز الروابط القائمة بين الولايات المتحدة وتونس كما سيمكن من تدعيم قدرات المدرسين التونسيين على إعداد المتعلمين الصغار لمستقبل أفضل"، وفق ذات المصدر.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220161

Mounabeh  ()  |Lundi 08 Février 2021 à 16h 31m |           
500 milles dollars !!! C'est le montant d'investissement d'une toute petite start-up lancé par un jeune de 18 ans... Malla hala w ma arkhassna



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