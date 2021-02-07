السينيمائية التونسية مفيدة التلاتلي في ذمة الله

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته ،

وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

عت وزارة الشؤون الثقافية، بكلّ حسرة وأسى، المخرجة السينمائية الراحلة مفيدة التلاتلي التي وافاها الأجل المحتوم اليوم الأحد 7 فيفري 2021.والفقيدة مفيدة التلاتلي هي كاتبة ومخرجة سينمائية ، ولدت في سيدي بوسعيد في عام 1947، درست السينما في العاصمة الفرنسية باريس، وعملت بعدها في التليفزيون الفرنسي كمحررة نصوص ومديرة إنتاج، ثم عادت إلى تونس في عام 1972 ونالت شهرة كبرى في المجال السينمائي بفضل عملها كمونتيرة أولا ، وتعاونت من خلال هذه اﻷفلام مع عدد من المخرجات منهم ناجية بن مبروك وسلمى بكار.اتجهت الراحلة فيما بعد الى الكتابة واﻹخراج، ونالت اهتمامًا كبيرًا بعد إخراجها ﻷول أفلامها "صمت القصور" الذي شاركت في بطولته هند صبري، وحازت من خلاله على جائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 1994.