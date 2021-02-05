الجمعية التونسية لطب الاورام تطلب من لجنة قيادة حملة التلقيح ضد كوفيد 19 ادراج مرضى السرطان الخاضعين للعلاج الكيميائي ضمن الفئات ذات أولوية لتلقي التطعيم

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تقدمت الجمعية التونسية لطب الاورام بطلب الى لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 لادراج مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي ضمن قائمة الفئات ذات أولوية لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وفق ما أعلنت عنه رئيسة الجمعية، عفاف خنفير.وأوضحت خنفير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الجمعية تسعى إلى ادراج مرضى السرطان الذين يتلقون جرعات من العلاج الكيميائي ضمن الفئات ذات الأولوية للقيام بالتلقيح ضد فيروس كورونا، مشددة على ان السرطان مرض مزمن يستوجب تمكين المصابين به من التطعيم لوقايتهم من الاصابة بالوباء لأن مناعتهم ضعيفة.وقالت "نرجو أن يحظى طلبنا بالموافقة خاصة بعد تعهد عضو من لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 بطرح الملف في أول اجتماع قادم لللجنة".وأشارت رئيسة الجمعية إلى انه بعد الحصول على موافقة لجنة التلقيح على ادراج مرضى السرطان الخاضعين للعلاج الكيميائي ضمن الفئات المعنية بتلقي التلقيح المضاد لكوفيد 19 سينتظم اجتماع بين كافة الأطراف المعنية بمرضى السرطان للنظر في نوع التلقيح المناسب والأكثر فاعلية الذي يمكن وصفه لهذه الفئة.يشار الى أن وزير الصحة، فوزي مهدي، كان قد أعلن عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي تهدف إلى التقليص من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، موضحا أن الفئة المعنية بالأولوية في التلقيح هم كبار السن (أكثر من 60 سنة) وإطارات الصحة والعاملين في المصالح الأساسية إضافة إلى الأشخاص الأقل من 60 سنة ممّن يعانون من أمراض مزمنة على غرار أكراض القلب والقصور الكلوي والسكري.