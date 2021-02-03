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الحكومة الصينية تسند منحا دراسية للطلبة والدكاترة والأساتذة الباحثين بعنوان السنة الجامعية 2021-2022

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 15:10 قراءة: 0 د, 33 ث
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عروض لمنح دراسية ستخصصها جمهورية الصين الشعبية لفائدة الطلبة التونسيين بعنوان السنة الجامعة 2021 /2022.

واوضحت الوزارة في بلاغ لها الاربعاء، أن منحا ستقدمها الحكومة الصينية لفائدة 5 طلبة تونسيين ممن يرغبون في مواصلة مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه في الصين.
كما قررت الحكومة الصينية إسناد 42 منحة شهرية لفائدة الطلبة في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه أو الأساتذة الباحثين الراغبين في القيام بأبحاث في علاقة بدراستهم في المؤسسات الجامعية الصينية.

واوضحت الوزارة انه يتعين على الطلبة الراغبين في الترشح لهذه المنح تقديم مطالب ترشحاتهم وفق الشروط التي تم نشرها على صفحتها "فايس بوك" وذلك في أجل لا يتخطى 15 فيفري 2021.

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