مدنين: دعوة الحكومة الى تحمل مسؤولياتها في مجابهة الوضع الوبائي الكارثي

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دعت بلديات جزيرة جربة الثلاثة حومة السوق واجيم وميدون خلال جلسة استثنائية عاجلة صباح اليوم السبت بمقر بلدية ميدون، الى تعجيل الحكومة بتوفير الاطار البشري اللازم للاسراع في تشغيل اقسام الكوفيد بجربة واتمام تجهيزها بالمعدات الضرورية للاحاطة بمرضى "كوفيد" الى جانب دعم مستشفيات الجزيرة ماديا، وذلك امام الوضع الصحي الذي وصفته ب"الكارثي".وطالب المشاركون في هذه الجلسة من مكونات المجتمع المدني والحزبي وممثلي المنظمات الوطنية بالجزيرة في اطار طرحهم للوضع البيئي بالجزيرة، الى اعداد دراسة منظومة التصرف في النفايات وفق المنوال البيئي المقترح من البلديات الثلاث، ودعت السلط المركزية المعنية الى زيارة الجزيرة للوقوف على حقيقة الاوضاع الصحية والبيئية في اجل اقصاه يوم 15 فيفري المقبل على ان تحتفظ الجزيرة بحقها في خوض كل الاشكال الاحتجاجية وثمن المشاركون الدور الكبير الذي لعبه المجتمع المدني في جهود مكافحة فيروس "كورونا" وبناء قسم "كوفيد" على مواصفات عالية، واستنكروا "تجاهل الحكومة للاوضاع بالجزيرة التي تشهد ارتفاعا نشيطا للاصابات بفيروس كورونا وللوفايات الناجمة عنه ما خلق حالة من الاحتقان قد تهدد السلم الاجتماعي بالجزيرة" حسب تعبيرهم وحسب اهل الاختصاص من الاطباء فان الجزيرة تشكو نقصا فادحا في الاطارات الطبية وفي التجهيزات والتحاليل، مقابل ارتفاع الاصابات بالفيروس، وخاصة من الذين تستوجب حالتهم الصحية الاقامة بالمستشفى، وهو ما جعل طاقة الامتلاء تبلغ اقصاها سواء بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بحومة السوق او بالمصحات الخاصة وسط تخوفات من الوصول الى مرحلة يتم الانتقاء فيها بين المرضى.