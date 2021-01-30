الرابطة 1 - الفوز الثالث على التوالي للاتحاد المنستيري

وات - حقق الاتحاد المنستيري فوزه الثالث على التوالي بتغله على ضيفه اتحاد تطاوين 4-0 ،اليوم السبت، في الدفعة الاولى من مقابلات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسجل علي العمري (3) وحكيم تقا (58) وادريس المحيرصي (78) والمهاجم الجديد من الكونغو الديمقراطية داغو تشيبامبا (90) اهداف الاتحاد المنستيري.
وكان نادي عاصمة الرباط فاز على كل من اتحاد تطاوين والنادي الافريقي في الجولتين السابقتين.
ورفع الاتحاد المنستيري بفضل هذا الفوز الرابع في الموسم رصيده الى 14 نقطة في المركز السابع رفقة نجم المتلوي فيما تجمد رصيد اتحاد تطاوين الذي غاب عنه الفوز منذ الجولة السادسة عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.
وانتهت مباراة النادي البنزرتي وشبيبة القيروان بالتعادل السلبي (0-0) ليصبح رصيد نادي عاصمة الجلاء 10 نقاط في المركز العاشر رفقة الاولمبي الباجي ورصيد نادي عاصمة الاغالبة (2 ن) في المركز الاخير.
وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد والتي يتصدرها دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي.
النتائج والهدافون:
السبىت 30 جانفي
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري 4 علي العمري (3) وحكيم تقا (58) واذدريس المحيرصي (78) وداغو تشيبامبا (90) اتحاد تطاوين 0
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت النادي البنزرتي 0 شبيبة القيروان 0
الأحد 31 جانفي
في ملعب سليمان - س 14 مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي هيثم القصعي
في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة -س 14 النجم الساحلي - الملعب التونسي مجدي بلحاج علي
في ملعب المتلوي -س 14 نجم المتلوي - مستقبل الرجيش اسامة رزق الله في ملعب بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - الأولمبي الباجي محمد شعبان
في ملعب حمادي العقربي برادس -س 16 الترجي الرياضي التونسي - النادي الافريقي امير لوصيف
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وسجل علي العمري (3) وحكيم تقا (58) وادريس المحيرصي (78) والمهاجم الجديد من الكونغو الديمقراطية داغو تشيبامبا (90) اهداف الاتحاد المنستيري.
وكان نادي عاصمة الرباط فاز على كل من اتحاد تطاوين والنادي الافريقي في الجولتين السابقتين.
ورفع الاتحاد المنستيري بفضل هذا الفوز الرابع في الموسم رصيده الى 14 نقطة في المركز السابع رفقة نجم المتلوي فيما تجمد رصيد اتحاد تطاوين الذي غاب عنه الفوز منذ الجولة السادسة عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.
وانتهت مباراة النادي البنزرتي وشبيبة القيروان بالتعادل السلبي (0-0) ليصبح رصيد نادي عاصمة الجلاء 10 نقاط في المركز العاشر رفقة الاولمبي الباجي ورصيد نادي عاصمة الاغالبة (2 ن) في المركز الاخير.
وتقام بقية مقابلات الجولة غدا الاحد والتي يتصدرها دربي العاصمة بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي.
النتائج والهدافون:
السبىت 30 جانفي
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري 4 علي العمري (3) وحكيم تقا (58) واذدريس المحيرصي (78) وداغو تشيبامبا (90) اتحاد تطاوين 0
في ملعب أحمد البصيري ببنزرت النادي البنزرتي 0 شبيبة القيروان 0
الأحد 31 جانفي
في ملعب سليمان - س 14 مستقبل سليمان - النادي الصفاقسي هيثم القصعي
في ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة -س 14 النجم الساحلي - الملعب التونسي مجدي بلحاج علي
في ملعب المتلوي -س 14 نجم المتلوي - مستقبل الرجيش اسامة رزق الله في ملعب بن قردان - س 14 اتحاد بن قردان - الأولمبي الباجي محمد شعبان
في ملعب حمادي العقربي برادس -س 16 الترجي الرياضي التونسي - النادي الافريقي امير لوصيف
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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