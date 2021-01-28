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الرابطة 1- مراد العقبي يعود لتدريب شبيبة القيروان

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 14:46 قراءة: 0 د, 28 ث
وات - أعلن شبيبة القيروان، اليوم الخميس، عن عودة مراد العقبي لتدريب فريق الاكابر القيروان بعد اسابيع من انسحابه.

وكان العقبي عين على راس الاطار الفني لشبيبة القيروان في بداية شهر ديسمبر قبل ان يقرر الانسحاب بسبب ضعف الرصيد البشري.
ويذكر ان شبيبة القيروان عززت صفوفها خلال المركاتو الشتوي بكل من ماهر الحداد والمالي موسى دياكيتي وزياد الزيادي.

ويتحول نادي عاصمة الاغالبة يوم السبت الى بنزرت لمواجهة النادي المحلي لحساب الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
ويحتل الفريق المركز الاخير برصيد نقطة واحدة من مجموع تسع مقابلات خاضها الى حد الان.

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