القصرين: تحديد موعد تنفيذ الإضراب العام الجهوي يوم 3 فيفري المقبل

وات -

أفاد كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي أسودي، أنه تم تحديد موعد تنفيذ الإضراب العام الجهوي يوم 3 فيفري المقبل، بعد اقتراح تنفيذه في 26 جانفي الجاري، وتعديله نظرا لتزامنه مع السوق الأسبوعية بمدينة القصرين، وذلك حتى لا يتم تعطيل عمل التجار المنتصبين به.وأوضح أسودي في تصريح ل(وات) أن الإضراب العام الجهوي سيتم تنفيذه في الموعد المحدد له يوم 3 فيفري 2021 وهو قائم الذات ولن يتم تأجيله ما لم يتم عقد مجلس وزاري خاص بالجهة لتدارس مشاكل التنمية والتشغيل بالولاية او في صورة طرأ امر استدعى تأجيله، مؤكدا أنه في صورة تم تأجيل او الغاء الإضراب سيتم الإعلان عن ذلك قبل موعده بثلاثة أيام.يذكر أن الهيئة الإدارية للإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين قررت خلال اجتماع عقدته يوم 29 ديسمبر المنقضي، تنفيذ إضراب عام جهوي موفى شهر جانفي الجاري، وذلك دفاعا على مطالب جهة القصرين التنموية في ظل تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة والتهميش بها ونظرا لإحتقان الوضع الإجتماعي بالولاية وكثرة الإحتجاجات والإعتصامات بجل المعتمديات.