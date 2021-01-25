الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 25 جانفي 2021

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سوسة: تسجيل 7 وفيات و141 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

قبلي: تعزيز قسم "كوفيد" بالمستشفى المحلي بالفوار بتجهيزات في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية

توزر: رصد 90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وارتفاع الحالات النشيطة الى 545 حالة

قابس: تسجيل حالة وفاة و117 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"

المنستير: تسجيل 3 وفيات و101 إصابة جديدة بفبروس "كورونا"



نابل: تسجيل حالتي وفاة و197 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

باجة: تسجيل حالتي وفاة و50 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

كشفت اخر إحصائيات للإدارة الجهوية للصحة بسوسة، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد امس الاحد، بما يرفع عدد الوفيات منذ ظهور الوباء بالجهة الى 433 حالة وفاة وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية ل416 عينة، تسجيل 141 إصابة جديدة أهمها بمعتمدية سوسة جوهرة، التي رصدت بها 36 إصابة، بينما توزعت بقية الإصابات المسجلة على جميع المعتمديات باعداد متفاوتة وارتفع العدد الجملي للاصابات بولاية سوسة منذ ظهور الوباء إلى 13406 إصابات منها 13317 تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود، شفي منهم 9213 شخصا بينما لا يزال 3679 مصابا بالفيروس محل متابعة طبية ويقيم في مستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة 180 مصابا اصيلي ولاية سوسة، منهم 50 في حالة انعاش، الى جانب 27 مريضا من ولايات أخرى .تعززت التجهيزات الطبية بالمستشفى المحلي بالفوار بمجموعة من المعدات التي تم توجيهها لقسم "كوفيد" بالمؤسسة الصحية في اطار برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية المنتصبة بالجهة واوضح مدير المستشفى عبد الباقي حويته في تصريح ل(وات) ان قيمة التجهيزات التي تحصل عليها المستشفى على دفعتين تجاوزت 100 الف دينار، وشملت بالاساس الات لمراقبة المرضى ولقيس ضغط الدم، علاوة على اجهزة تخطيط واجهزة تنفس صناعي، وساعدت هذه الالات على مزيد التكفل بالمرضى المصابين بالفيروس بقسم "كوفيد" واشار حويته الى ان الجهة الصحية بالفوار ورجيم معتوق، قد سجلت الى حد الان 152 اصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" منذ ظهور الوباء، تعافت منها 121 حالة فيما لا تزال 24 حالة مصنفة نشطة، مع تسجيل 8 حالات وفاة علما وان قسم "كوفيد" بالمستشفى المحلي بالفوار يأوي حاليا 3 حالات حاملة للفيروس لمتابعة حالتهم الصحية التى وصفت بال"مستقرة" حمدرصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة في ولاية توزر 90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" على إثر صدور نتائج 224 تحليلا مخبريا لعينات رفعت يوم 23 جانفي وصدرت مساء امس الاحد، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية فؤاد براني.وذكر براني ل(وات) أن عدد الحالات النشيطة التي ما تزال حاملة للفيروس ارتفع في الفترة الحالية الى 545 حالة، الى جانب تطور حالات التعافي من الفيروس الى 3839 متعاف منذ بداية الجائحة، فيما بلغت الجهة اجمالي 4385 مصابا منذ بداية انتشار الفيروس ويتم التعهد ب17 مصابا في المستشفيات موزعين، وفق ذات المصدر، الى حالتين تقيمان في قسم الإنعاش الطبي و5 حالات في قسم "كوفيد 19" بالمستشفى الجهوي بتوزر، و6 حالات في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة، و4 حالات بالمستشفى المحلي بدقاش.وكانت الإدارة الجهوية للصحة نشرت على صفحتها الرسمية نتائج عمليات تقصي فيروس "كورونا" المستجد لأيام 20 و21 و22 جانفي الجاري، التي كشفت عن تسجيل 149 إصابة في الأيام الثلاثة من جملة 355 نتيجة تحليل.أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بلغ في الولاية 217 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 400 تحليل على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس "كورونا" وأن 117 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 35 اصابة بالحامة، و31 اصابة بقابس الجنوبية، و29 اصابة بقابس المدينة، و11 اصابة بغنوش، و05 اصابات بمارث، و04 اصابات بقابس الغربية، واصابتين (02) بالمطوية.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بالفيروس قد بلغ في ولاية قابس 7547 اصابة وأن 6642 من بين المصابين بالفيروس قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وبين انه توجد في ولاية قابس 904 حالات نشطة وناقلة للعدوى من بينها 244 حالة بقابس الجنوبية، و174 حالة بقابس المدينة، و140 حالة بمارث.أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة (وات) انه تم حسب آخر حصيلة محيّنة مساء امس الأحد، تسجيل 3 وفيات جديدة، و101 إصابة، و39 حالة تعافي ليرتفع المجموع منذ ظهور الوباء إلى 269 حالة وفاة، و12 ألفا و79 إصابة و8097 حالة شفاء.وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 25 إصابة بالمنستير، و16 إصابة بالمكنين، و11 إصابة بالبقالطة، و10 إصابات بقصر هلال، و10 إصابات بالساحلين، و8 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و7 إصابات بطبلبة، و6 إصابات ببنبلة، و5 إصابات بالوردانين، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بزرمدين.واستكمل مجموع 54 ألفا و482 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، في حين تعدّ الجهة 3713 حالة مازالت حاملة للفيروس من بينها 71 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي تبلغ أمس نسبة إشغال أسرة "الكوفيد" به 74 في المائة ويوجد حسب آخر حصيلة محيّنة 9322 شخصا في الحجر الصحي أو تحت المتابعة الصحية، وارتفعت جملة تحاليل عينات تقصي فيروس "كورونا" بالولاية إلى 46 ألفا و354 تحليلا .ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بولاية نابل ليبلغ 367 حالة وفاة، على إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين أمس الأحد، وفق ما أوردته الادارة الجهوية للصحة بنابل على صفحتها الرسمية وأسفرت التحاليل الاخيرة المنجزرة والبالغ عددها 609 تحاليل مخبرية عن رصد 197 إصابة محلية جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 13546 حالة من بينها 2787 حالة لا تزال حاملة للفيروس وتتوزع حالات الإصابة الاخيرة المسجلة على 46 حالة بمعتمدية قربة، و25 حالة بمعتمدية منزل بوزلفة، و24 حالة بمعتمدية منزل تميم، و20 حالة بمعتمدية نابل، و17 حالة بمعتمدية الحمامات، و16 حالة بمعتمدية بني خلاد، و14 حالة بمعتمدية قرمبالية، و11 حالة بمعتمدية سليمان، و9 حالات بمعتمدية دار شعبان الفهري، و7 حالات بمعتمدية الهوارية، و5 حالات بمعتمدية بني خيار، و3 حالات بمعتمدية قليبية فتحسجلت اخر الاسبوع بباجة حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد احدهما رجل عمره 72 سنة من معتمدية نفزة توفي بالمستشفي الجهوى بباجة والحالة الثانية لامراة عمرها 87 سنة من معتمدية مجاز الباب توفيت بالمستشفي الجهوى بمجاز الباب ، ليصل عدد ضحايا الفيروس بالجهة الى 113 شخصا واظهرت التحاليل الفيروسية المجراة يومي السبت والاحد وجود 50 اصابة جديدة بالفيروس بباجة تتوزع على باجة الشمالية والجنوبية (20 حالة)، ومجاز الباب (10 حالات)، وتبرسق (6 حالات)، وتستور (3 حالات)، ونفزة (5 حالات)، وعمدون (حالتان)، وقبلاط (حالة واحدة)، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة الى 3860 حالة من جملة 12095 تحليلا تم اجراؤها من جهة اخرى، انخفضت نسبة الشفاء الى 85,54 بالمائة بتسجيل تعافي 3302 من المرضى، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.