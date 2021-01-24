المراقبة الاقتصادية ترفع اكثر من 17 الف مخالفة اقتصادية في الثلاثية الاخيرة من سنة 2020

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رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية خلال الثلاثية الاخيرة من سنة 2020، حوالي 544 17 مخالفة اقتصادية، بعد قيامها ب171 124 الف زيارة تفقد، وفق معطيات لوزارة التجارة واسفرت هذه العمليات الرقابية عن حجز:- 1356 طن من الخضر والغلال - 53 الف بيضة - 9 طن من اللحوم البيضاء والحمراء والاسماك - 465 طن من مشتقات الحبوب المدعمة (فرينة وسميد وعجين غذائي) - 87 الف لتز زيت نباتي مدعم - 54 طن سكر مدعم - 685 طن مواد علفية واسمدة - 45 طن و82 الف قطعة مواد غذائية - 16 الف قطعة مواد تنظيف - 36 الف مواد صحة جسدية - 36 الف قطعة مواد مختلفة - 58 قطعة علبة تبغ .واقرت فرق المراقبة الاقتصادية، ايضا، اجراءات ردعية تمثلت في 481 عقوبة ادارية (منع من التزود بالمواد المدعمة والغلق وسحب الرخص)، حسب المصدر ذاته يذكر ان وزارة التجارة انطلقت في 16 جانفي 2021 في برنامج رقابي استعجالي ثان في قطاع الخضر والغلال على المستويين المركزي والجهوي لترشيد الزيادات في الاسعار بشكل يراعي المقدرة الشرائية للمواطن.وكانت اقرت برنامجا استعجاليا اولا في اكتوبر 2020 لوقف تطور الاسعار ومقاومة الممارسات الاحتكارية والمضاربات.