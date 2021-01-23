حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة في السوق يتطور بنسبة 17 بالمائة يوم 21 جانفي 2021 (البنك المركزي)

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تطور حجم الأوراق النقدية والنقود المعدنية المتداولة في السوق بنسبة 17 بالمائة، لتناهز قيمتها 6ر15 مليار دينار، يوم 21 جانفي 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، حسب المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي التونسي أمس الجمعة.وأشار البنك المركزي الى تقلص الحجم الجملي لإعادة التمويل بنسبة 7ر28 بالمائة، ليبلغ حوالي 8 مليار دينار، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر جانفي 2021، في حين انخفض إجمالي التعاملات بين البنوك بنسبة 4ر43 إلى 4ر1 مليار دينار.وبلغت نسبة الفائدة المديرية 25ر6 بالمائة يوم 22 جانفي 2021، مقابل 75ر7 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2020، وبالتالي انخفضت نسبة الفائدة في السوق النقدية من 79ر7 بالمائة خلال شهر جانفي 2020، إلى 22ر6 بالمائة خلال شهر جانفي 2021.