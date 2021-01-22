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قدمت بلدية تونس و"جمعية العون المباشر" الكويتية(مكتب تونس) اليوم الجمعية كمية من المساعادات ل300 عائلة معوزة من سكان المنطقة المجاورة لسبخة السيجومي تتمثل في مواد غذائية وأغطية ومعقم وكمامات في نطاق مواجهة موجة البرد وانتشار فيروس كورونا حسب ما أعلن عنه الجانبان لوساءل الاعلام بمقر بلدية تونس.وقالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم إن العائلات الحاصلة على المساعدات تتوزع على الدوائر البلدية الزهور والسيجومي والحرايرية وهي "مساعدات رمزية تندرج في إطار المد التضامني للبلدية مع المجتمع المدني لبعض متساكني العاصمة".وأشارت الى أن بلدية تونس تقدم مساعدات مالية بصورة قارة وشهرية لقرابة 300 عائلة محتاجة وتوفر لها مساكن اجتماعية كما تنجز برنامجا للدعم الاجتماعي غير المنتظم والمرتبط بالمناسبات.وقال مدير مكتب تونس ل"جمعية العون المباشر" مهدي نافلة إن المساعدات تتمثل في طرد من مواد غذائية وغطاء شتائي وقارورة من مادة معقمة وكمامات وتقدم للعائلات المعوزة في ختام حملة لمقاومة البرد والكورونا شملت ولايات الشمال الغربي وتونس العاصمة وشملت على الصعيد الوطني 5 آلاف عائلة بقيمة تناهز 500 ألف دينار بتمويل من المكتب الرئيسي للجمعية بدولة الكويت.وأشار الى أن "جمعية العون المباشر" العضو في الامم المتحدة شاركت في دعم جهود وزارة الصحة بتقديم تجهيزات ومواد طبية للمستشفيين الجهويين بالقصرين وتوزر ودعم الفئات الاجتماعية الهشة بالاغذية وموارد الرزق وتنجز سنويا قرابة 350 مشروعا للدعم والمساندة.