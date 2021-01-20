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صفاقس: بعد أحداث الشغب الليلية، إيداع 21 شخصا بالسجن المدني والإبقاء على 15 طفلا بحالة سراح وإحالة آخرين بحالة فرار

Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 - 06:56 قراءة: 0 د, 50 ث
وات - على خلفية أحداث الشغب الليلية التي شهدتها ولاية صفاقس خلال اليومين الماضيين من قبل عدد من الشباب وما نتج عنها من مواجهات بينهم وبين القوات الأمنية، تم إيداع 21 شخصا مرجع نظر المحكمتين الابتدائيتين صفاقس 1 و2 بالسجن المدني بصفاقس، والإبقاء على 15 طفلا بحالة سراح بعد إحالتهم على قاضي الأطفال بالمحكمتين المذكورتين، فضلا عن إحالة آخرين على جهات قضائية مختلفة وهم بحالة فرار، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، في بلاغ إعلامي أصدره مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات البلاغ، أن مجمل المحالين على جهات قضائية مختلفة مرجع نظر المحكمتين الابتدائيتين صفاقس 1 و2 ، تعلقت بهم تهم مخالفة مقتضيات قانون الطوارئ، والتواجد ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة ومخالفة التحجيرات وتدابير الوقاية حال وجود مرض وبائي، والاعتداء المدبر ضد الجولان، ومحاولة السرقة من داخل محل مسكون باستعمال التسور والخلع والعنف الشديد، وذلك طبق الأمر عدد 50 لسنة 1978 والأمر المؤرخ في أفريل 1953 والفصول 79 و312 و59 و258 و260 و211 من المجلة الجزائية.

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