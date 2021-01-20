القصرين: إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 34 شخصا شاركوا في أحداث شغب

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أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء وأمس الإثنين، بطاقات إيداع بالسجن في حق 34 شخصا راشدا شاركوا خلال الأيام الثلاثة المنقضية في التحركات الاحتجاجية وأعمال الشغب التي اندلعت بعدد من مناطق الجهة، تم إيداعهم بالسجن المدني بالسرّس في ولاية الكاف، فيما تم إيداع 7 أطفال في إصلاحية سيدي بوزيد، وذلك بتهم الإعتداء المدبر على الجولان، ورمي مواد صلبة على الغير، وخرق حظر الجولان، والإضرار عمدا بملك الغير، وفق مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي.وبين بوعزي في تصريح إعلامي، مساء اليوم، أن المحكمة الإبتدائية بالقصرين أذنت بالإحتفاظ بـ 72 شخصا، أغلبهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، شاركوا في المواجهات الأخيرة بالجهة، مبينا أنه تم تسريح التلاميذ منهم.وأفاد بأن الجرائم المنسوبة الى الأشخاص المودعين بالسجن، تصنف كجنح يعاقب عليها القانون بالسجن من ستة أشهر إلى 5 سنوات ، موضحا أنها عقوبات ردعية نظرا لخطورة الأفعال التي قاموا بها وما تشكله من خطر على الأملاك العامة والخاصة والمنشآت العمومية، خاصة وأنه تم مساء أمس تسجيل محاولات لاقتحام عدد من المحلات التجارية وبعض البنوك، غير أنه تم التصدي لها.