   Abdelhalim Hafed - جبّار  

مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة للمطالبة باسقاط الحكومة واستكمال مسار الثورة واطلاق سراح الموقوفين

Photo MFM
Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 17:32 قراءة: 1 د, 48 ث
وات - تظاهر عدد من المواطنين اغلبهم من الشباب بعد ظهر اليوم الثلاثاء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ، مطالبين باسقاط الحكومة واستكمال مسار الثورة واطلاق سراح الموقوفين في الاحتجاجات الليلية الاخيرة ورددوا هتافات تنادي بالحرية والتشغيل والتنمية وتحسين الاوضاع الاجتماعية بمختلف الجهات، متهمين حزب حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بتفقير تونس منذ 10 سنوات.

وقال النائب بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، "ان هذه المسيرة الاحتجاجية التي شهدت مناوشات واشتباكات وصدامات بين المتظاهرين وقوات الامن بلغت حد اطلاق الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم ، نظمها مجموعة من الشباب المعطلين عن العمل وطلبة وتلاميذ احتجاجا على تردي الاوضاع في تونس".


وابرز ان هذه المسيرة هي "يوم انتفاضة شعب من جديد "من اجل استكمال واستعادة المسار الثوري الذي وقع نهبه واختطافه من طرف الاغلبية الحاكمة وتحديدا حركة النهضة وبالخصوص رئيسها راشد الغنوشي رأس حربة الفساد وراس حربة السلطة القائمة منذ ما بعد الثورة"، وفق تعبيره.

واكد الرحوي ان الحضور الامني والتعزيزات الامنية المكثفة واستعمال "العصا الغليظة" لن توقف مختلف المسيرات والاحتجاجات القائمة بمختلف جهات البلاد، مبينا ان المواطن التونسي اليوم لم يعد قادرا على الانتظار اكثر لاصلاح مختلف الاوضاع التي تشهد ترديا يوما بعد يوم.

من جهته ابرز الناطق الرسمي باسم حزب العمال الجيلاني الهمامي ان هذه المسيرة التي جاءت بعد دعوة من قبل عدد من الشباب الديمقراطي التقدمي ومن مختلف الحساسيات السياسية للتظاهر "بالنهار" ولاثبات ان هناك راي عام سائد اليوم بالبلاد يعتبر ان الاوضاع سيئة على جميع الاصعدة والمستويات ويجب تغيير هذا الواقع الذي لم يعد بالامكان السكوت عنه، وفق قوله.
واضاف ان هؤلاء الشباب اختاروا التعبير عن رفضهم لهذا الواقع عبر الخروج الى الشارع وذلك بكل حرية وفي كنف الاحترام لكل المؤسسات والقوانين وبعيدا عن كل الشبهات والتشويهات التي تمس مختلف الاحتجاجات الحاصلة ليلا.

واشار الي ان هذه المسيرة "انطلقت بشارع الحرية بالعاصمة ليقع تفريقها من قبل قوات الامن على مستوى محطة الحبيب ثامر "الباساج" وتجمعت من جديد امام المسرح البلدي في اتجاه وزارة الداخلية لكن وقع قمعها من قبل قوات الامن .
و للإشارة فقد تمت ملاحظة حضور الى جانب منجي الرحوي والجيلاني الهامي ايضا النائب هشام العجبوني عن الكتلة الديمقراطية وتسجيل حالة اغماء من قبل المتظاهرين نتيجة الغاز المسيل للدموع .



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Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 219004

Sarramba  ()  |Mardi 19 Janvier 2021 à 20h 21m |           
هذا هو الوجه الذي يريدونه "نظيف" للبلطجة التي بدؤوها بالتخريب والجريمة في اليالي الثلاثة الفارطة... و وُجود أفراد مثل الرحوي والشعارات الممنهجة هي أكبر دليل على ذالك

Karimyousef  (France)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 19h 32m |           
L'écrasante majorité des tunisiens sont restés chez eux et refusent catégoriquement le désordre,le pillage et la violence.

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 19h 26m |           
الفاشلون في نيل ثقة الشعب يلجؤون إلى الفوضى والتخريب

Legitme  (Tunisia)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 19h 03m |           
CORONA ATTAQUERA LES ETUDIANTS ET AUTRES DU GAUCHE SANS PROTOCOLE

Mounabeh  ()  |Mardi 19 Janvier 2021 à 18h 49m |           

Cartaginois2011  ()  |Mardi 19 Janvier 2021 à 18h 35m |           
لقد كشف عن وجهه من كان وراء الاطفال القصّر الذي رمي به لارتكاب اعمال السرقة والنهب الليلي

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 18h 22m |           
عجيب امر اليساريين، لا فهموا لا قرآن ولا دستور ولا ديمقراطية ..!!!
تعمل وتتفاهم معاهم إلّي تحب وما يفيدش ما يعرفوا إلاّ فوضى والتغور ...

Naimou  (France)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 18h 20m |           
C'est malheureux pour notre pays de voire des partis qui ont moins de 1% aux élèctions qui foutent le cirque .avec ce qu'il reste comme entreprises en tunisie on va tout perdre et le maroc est prête a leurs ouvrir les portes saha lihom.chez nous une grande majorité de jeunes ne veux pas travailler pour 20 et 30DT Par jour regardez nos fréres africains en tunisie s'ils ne trouvent pas de boulots. miskina bladna rabi maaha



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