وات -

ندد كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت "، الثلاثاء، بأعمال العنف والتخريب التي تقوم بها بعض المجموعات والتي لا تمت بصلة إلى المطالب الاجتماعية المشروعة.وأكد الاتحاد ، في بلاغ اصدره الثلاثاء، رفضه لهذه التحركات الليلية واستنكاره للاعتداءات غير المبررة على الاملاك العمومية والخاصة في حين اعتبرت كوناكت، في بلاغ منفصل، "ان هذه الأعمال تساهم في بث الخوف وزعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد وتأزم الاوضاع الاجتماعية".وعبر الاتحاد التونسي للفلاحة عن مساندته لكل التحركات السلمية المنظمة والمؤطرة التي تعد مكسبا يضمنه القانون والدستور في حين دعت كوناكت إلى العمل على عودة الهدوء حتى يتسنى للسلطات التركيز في القضايا الهامة وإيجاد حلول لمختلف الازمات .وشهدت عدة ولايات أعمال شغب ليليلة ، قامت على اثرها الوحدات الأمنية بإيقاف 632 شخصا، بصفة مبدئية، على خلفية التحركات الليلية و"أعمال التخريب والسرقة " من بينهم عدد كبير من القصر، وفق تصريحات الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خالد الحيوني.