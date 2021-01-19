الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 19 جانفي 2021

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صفاقس: تواصل المستوى المرتفع للإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" بتسجيل 5 وفيات و211 اصابة

مدنين: تسجيل 4 حالات وفاة بسبب فيروس "كورونا" و119 حالة محلية جديدة نصفها بجزيرة جربة

باجة : وفاة امراة وتسجيل 46 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

زغوان : تسجيل حالتي وفاة جديدتين و31 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد

جندوبة : حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس "الكورونا" في بولاية جندوبة

يشهد الوضع الوبائي بولاية صفاقس استقرارا في مستواه المرتفع من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث سجلت الجهة في آخر تحيين للحالة الوبائية 5 حالات وفاة و211 حالة إيجابية جديدة من مجموع 569 تحليلا منجزا بتاريخ أمس الاثنين، وهو ما يمثل نسبة إيجابية في حدود المعدل الذي تعرفه الجهة والمقدر بين 30 إلى 35 بالمائة من التحاليل المنجزة.وبلغ عدد الوفيات إلى حد الآن 406 حالات وفاة وعدد الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس 17825 حالة تم اكتشافها على إثر إجراء 64104 تحاليل، وسجلت الولاية في المقابل 342 حالة شفاء جديدة من الوباء، بما رفع عدد المتعافين من الوباء إلى 14341 شخصا على حد الآن،وفق البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء عن الدائرة الجهوية للصحة.ويرقد حاليا 19 مصابا في قسمي العناية المركزة بكل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس والمستشفى الجامعي الميداني بطينة، في حين يقيم 130 مصابا بقسم "كوفيد أكسيجين" بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و116 مصابا بالمصحات الخاصة.سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 4 وفايات جديدة بسبب فيروس "كورونا" المستجد و119 اصابة محلية جديدة الى جانب 111 حالة شفاء ليرتفع عدد الوفايات الناجمة عن الفيروس منذ ظهوره الى 209 حالات واجمالي الاصابات الى 5426 اصابة وجملة حالات الشفاء الى 4133 حالة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وبين العنز ان اغلب الاصابات تركزت بجزيرة جربة بعدد 58 اصابة منها 41 اصابة بمعتمدية جربة حومة السوق اكثر المناطق انتشارا للفيروس بالولاية، ثم مدنين الجنوبية ب18 اصابة، وجرجيس ب15 اصابة، وبن قردان ب14 اصابة، ومدنين الشمالية ب12 اصابة، وسيدي مخلوف باصابتين، فيما شملت هذه الاصابات عوني صحة ليرتفع عدد اصابات القطاع الصحي الى 177 اصابة.اما حالات الشفاء فنصفها في جزيرة جربة بعدد 56 حالة شفاء منها 41 حالة شفاء بجربة حومة السوق و14 حالة بجربة ميدون وحالة شفاء واحدة بجربة اجيم، وتوزعت بقية حالات الشفاء بجرجيس ب20 حالة شفاء، ومدنين الشمالية ب14 حالة شفاء وبن قردان ب10 حالات شفاء وكل من سيدي مخلوف ومدنين الجنوبية ب5 حالات شفاء وحالة شفاء واحدة ببني خداش.وصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى حدّ أمس الاثنين بباجة الى 102 حالة بعد تسجيل وفاة امراة عمرها 85 سنة بالمستشفي الجهوى في مجاز الباب.وسجّلت أمس أيضا 46 اصابة جديدة بكورونا بالجهة منها 14حالة بمدينة باجة و6 حالات بتستور و5 ح بنفزة و10 حالات بمجاز الباب و6 حالات بعمدون و2 حالات بتبرسق ليصل عدد الاصابات بباجة منذ بداية الجائحة الى 3645 حالة من جملة 11361 تحليلا تم اجراؤه.من جهة أخرى سجّل تعافي 3043 شخصا من الفيروس بنسبة تتجاوز ال83 بالمائة من جملة المصابين حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة بباجة.سجّلت ولاية زغوان اليوم الثلاثاء حالتي وفاة جديدتين في معتمدية الناظورجراء الإصابة بفيروس كورونا حيث توفّي رجل يبلغ من العمر58 سنة ليلة البارحة بوحدة الكوفيد بالمستشفى الجهوي في زغوان بعد أن خضع للعلاج لمدة 15 يوما، وامرأة في عقدها الثامن توفيت بمستشفى المرسى ، وقد ارتفع على إثرهما عدد الوفيات إلى 98 حالة وفاة وفق ما ذكره سهيل بالي المدير الجهوي للصحة لـ(وات).وأضاف بالي أن الجهة سجلت اليوم أيضا 31 إصابة إضافية بالفيروس موزعة على عدد من المناطق ارتفع بموجبها إجمالي الإصابات إلى 2392 حالة مشيرا إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء وتخلصوا تماما من المرض منذ ظهور الوباء ، بلغ 1982 شخصا في حين لازال 318 يحملون الفيروس.توفّي خلال يوم 17 من الشهر الجاري بولاية جندوبة شخص مسنّ قاطن بمعتمدية جندوبة بعد اصابته بفيروس "الكورونا" المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة بسبب الفيروس الى 143 حالة وفق ما ورد في التقرير المحيّن الصادر صباح اليوم الثلاثاء عن خلية الازمة الصحية التابعة بالجهة.وسجّل عدد الاصابات ارتفاعا بعشرين إصابة جديدة سجلت خلال ذات اليوم بالجهة إثر حملة تقصي الفيروس قامت بها مصالح الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة والتي شملت عدد من المعتمديات من بينها بوسالم وغار الدماء وطبرقة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "الكورونا" المستجد في الولاية ومنذ بداية الجائحة 2069 إصابة.ويرقد بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة شخص واحد يناهز عمره السبعين عاما فيما يقيم بأقسام الكوفيــد بمستشفيات الجهة نحو23 مصابا، والى حد يوم 17 من الشهر الجاري اخضع أكثر من 8000 شخص للتحاليل وتصدرت معتمديتا جندوبة وجندوبة الشمالية مجتمعتين عدد الإصابات بـ1305 إصابة وعدد الوفيات بـ52 شخصا تليهمـا في الترتيب معتمدية بوسالـم بـ 269 إصابة و22 حالة وفاة ثم معتمدية غار الدماء بـ165 إصابة و 13 حالة وفاة.وتأتي معتمدية طبرقة في المرتبة الرابعة بستجيلها لـ 111 إصابة منذ بداية الجائحة و15 حالة وفاة ثم تباعا معتمدية عين دراهم ب68 إصابة و11 وفاة وبلطة بوعوان بـ64 إصابة و5 وفيات وفرنانة بـ64 إصابة و15 وفاة فيما تذيلت معتمدية وادي مليز وهي المعتمدية التي سجلت في 12 افريل من السنة المنقضية أولى الإصابات بولاية جندوبة لائحة الإصابات والوفيات بفيروس الكورونا المستجد وذلك بتسجيلها 23 إصابة و5 وفيات.